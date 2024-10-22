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На саммите БРИКС в Казани будет решаться будущее мира, заявили в Германии - РИА Новости, 22.10.2024
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11:49 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/briks-1979279160.html
На саммите БРИКС в Казани будет решаться будущее мира, заявили в Германии
На саммите БРИКС в Казани будет решаться будущее мира, заявили в Германии - РИА Новости, 22.10.2024
На саммите БРИКС в Казани будет решаться будущее мира, заявили в Германии
Основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, заявил на своей странице в соцсети X, что на... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T11:49
2024-10-22T11:49
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казань
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, заявил на своей странице в соцсети X, что на предстоящем саммите стран БРИКС в Казани будет решаться будущее всего мира. "Сегодня начинается саммит БРИКС в России. Здесь будет решаться будущее мира", - написал он. Саммит стран БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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в мире, россия, казань, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Казань, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
На саммите БРИКС в Казани будет решаться будущее мира, заявили в Германии

Предприниматель Дотком: на саммите БРИКС в Казани будет решаться будущее мира

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкКазань в преддверии XVI саммита БРИКС
Казань в преддверии XVI саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Казань в преддверии XVI саммита БРИКС
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, заявил на своей странице в соцсети X, что на предстоящем саммите стран БРИКС в Казани будет решаться будущее всего мира.
«
"Сегодня начинается саммит БРИКС в России. Здесь будет решаться будущее мира", - написал он.
Саммит стран БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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Вчера, 00:00
 
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