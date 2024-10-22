https://ria.ru/20241022/braziliya-1979392119.html

Путин: президент Бразилии настаивает на участии в саммите БРИКС по ВКС

Путин: президент Бразилии настаивает на участии в саммите БРИКС по ВКС - РИА Новости, 22.10.2024

Путин: президент Бразилии настаивает на участии в саммите БРИКС по ВКС

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва настаивает на своем личном участии в саммите БРИКС по видеосвязи, даже несмотря на то, что в его стране будет в это РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T17:48

2024-10-22T17:48

2024-10-22T17:48

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луис инасиу лула да силва

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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва настаивает на своем личном участии в саммите БРИКС по видеосвязи, даже несмотря на то, что в его стране будет в это время 4 часа утра, завяил президент РФ Владимир Путин. Путин во вторник сообщил, что провел телефонный разговор с президентом Бразилии, который не прилетел на саммит БРИКС из-за полученной им в субботу травмы головы, бразильский лидер рассказал, что планирует участвовать в саммите по видеосвязи. "Я, правда, сказал ему, что это будет четыре часа только по местному времени. Как-то негуманно. Но он все-таки настаивает, говорит: "Нет, я хочу принять участие, хотя бы по видеконференции"", - рассказал Путин на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином. От бразильского президента Путин передал лидеру КНР "самые наилучшие пожелания". В воскресенье пресс-служба главы государства сообщила, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не поедет на саммит БРИКС в Казани по медицинским показаниям, но примет участие в мероприятии по видеоконференцсвязи. Новостной портал G1 сообщил, что инцидент с Лулой да Силвой произошёл дома, он получил травму затылка. Для здоровья президента она не представляет опасности, но медики посоветовали главе государства не путешествовать на дальние расстояния.

https://ria.ru/20241022/braziliya-1978577638.html

https://ria.ru/20241022/otnosheniya-1979226827.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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