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Путин: президент Бразилии настаивает на участии в саммите БРИКС по ВКС - РИА Новости, 22.10.2024
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17:48 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/braziliya-1979392119.html
Путин: президент Бразилии настаивает на участии в саммите БРИКС по ВКС
Путин: президент Бразилии настаивает на участии в саммите БРИКС по ВКС - РИА Новости, 22.10.2024
Путин: президент Бразилии настаивает на участии в саммите БРИКС по ВКС
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва настаивает на своем личном участии в саммите БРИКС по видеосвязи, даже несмотря на то, что в его стране будет в это РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T17:48
2024-10-22T17:48
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луис инасиу лула да силва
си цзиньпин
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва настаивает на своем личном участии в саммите БРИКС по видеосвязи, даже несмотря на то, что в его стране будет в это время 4 часа утра, завяил президент РФ Владимир Путин. Путин во вторник сообщил, что провел телефонный разговор с президентом Бразилии, который не прилетел на саммит БРИКС из-за полученной им в субботу травмы головы, бразильский лидер рассказал, что планирует участвовать в саммите по видеосвязи. "Я, правда, сказал ему, что это будет четыре часа только по местному времени. Как-то негуманно. Но он все-таки настаивает, говорит: "Нет, я хочу принять участие, хотя бы по видеконференции"", - рассказал Путин на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином. От бразильского президента Путин передал лидеру КНР "самые наилучшие пожелания". В воскресенье пресс-служба главы государства сообщила, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не поедет на саммит БРИКС в Казани по медицинским показаниям, но примет участие в мероприятии по видеоконференцсвязи. Новостной портал G1 сообщил, что инцидент с Лулой да Силвой произошёл дома, он получил травму затылка. Для здоровья президента она не представляет опасности, но медики посоветовали главе государства не путешествовать на дальние расстояния.
https://ria.ru/20241022/braziliya-1978577638.html
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в мире, бразилия, китай, россия, владимир путин, луис инасиу лула да силва, си цзиньпин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Бразилия, Китай, Россия, Владимир Путин, Луис Инасиу Лула да Силва, Си Цзиньпин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин: президент Бразилии настаивает на участии в саммите БРИКС по ВКС

Путин: Лула да Силва настаивает на участии в саммите БРИКС по ВКС в 4 часа утра

© AP Photo / Eraldo PeresПрезидент Бразилии Лула Инасио да Силва
Президент Бразилии Лула Инасио да Силва - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© AP Photo / Eraldo Peres
Президент Бразилии Лула Инасио да Силва. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва настаивает на своем личном участии в саммите БРИКС по видеосвязи, даже несмотря на то, что в его стране будет в это время 4 часа утра, завяил президент РФ Владимир Путин.
Путин во вторник сообщил, что провел телефонный разговор с президентом Бразилии, который не прилетел на саммит БРИКС из-за полученной им в субботу травмы головы, бразильский лидер рассказал, что планирует участвовать в саммите по видеосвязи.
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"Я, правда, сказал ему, что это будет четыре часа только по местному времени. Как-то негуманно. Но он все-таки настаивает, говорит: "Нет, я хочу принять участие, хотя бы по видеконференции"", - рассказал Путин на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином.
От бразильского президента Путин передал лидеру КНР "самые наилучшие пожелания".
В воскресенье пресс-служба главы государства сообщила, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не поедет на саммит БРИКС в Казани по медицинским показаниям, но примет участие в мероприятии по видеоконференцсвязи.
Новостной портал G1 сообщил, что инцидент с Лулой да Силвой произошёл дома, он получил травму затылка. Для здоровья президента она не представляет опасности, но медики посоветовали главе государства не путешествовать на дальние расстояния.
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В миреБразилияКитайРоссияВладимир ПутинЛуис Инасиу Лула да СилваСи ЦзиньпинБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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