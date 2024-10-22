https://ria.ru/20241022/brazilija-1979400806.html

Бразилия не ждет серьезных изменений в отношениях с США после выборов

Бразилия не ждет серьезных изменений в отношениях с США после выборов - РИА Новости, 22.10.2024

Бразилия не ждет серьезных изменений в отношениях с США после выборов

Бразилия не ждет серьезных изменений в отношениях США и Латинской Америки после выборов президента, заявил в интервью РИА Новости глава МИД латиноамериканской... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T18:17

2024-10-22T18:17

2024-10-22T18:17

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бразилия

латинская америка

мауру виейра

камала харрис

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 окт - РИА Новости. Бразилия не ждет серьезных изменений в отношениях США и Латинской Америки после выборов президента, заявил в интервью РИА Новости глава МИД латиноамериканской страны Мауру Виейра. "Во-первых, необходимо позволить проявиться суверенитету во время голосования. А потом мы с выбранным кандидатом будем решать вопросы, интересующие обе страны, независимо от того, кто будет избран", - сказал он. По словам министра, отношения США и Бразилии - это государственные отношения, которым исполнилось 200 лет. "И отношения с Латинской Америкой также зрелые и очень прочные. Это означает, что они диверсифицированы, в них активно участвуют общества обеих стран, и, следовательно, они не зависят исключительно от того, кто является президентом. По этой причине я также не ожидаю радикального изменения отношений между Вашингтоном и нашим регионом", - добавил глава МИД. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241022/brazilija-1979310165.html

https://ria.ru/20240718/nablyudenie-1960543945.html

сша

бразилия

латинская америка

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в мире, сша, бразилия, латинская америка, мауру виейра, камала харрис, дональд трамп