https://ria.ru/20241022/brazilija-1979400806.html
Бразилия не ждет серьезных изменений в отношениях с США после выборов
Бразилия не ждет серьезных изменений в отношениях с США после выборов - РИА Новости, 22.10.2024
Бразилия не ждет серьезных изменений в отношениях с США после выборов
Бразилия не ждет серьезных изменений в отношениях США и Латинской Америки после выборов президента, заявил в интервью РИА Новости глава МИД латиноамериканской... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T18:17
2024-10-22T18:17
2024-10-22T18:17
в мире
сша
бразилия
латинская америка
мауру виейра
камала харрис
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/16/1846626225_0:259:3179:2047_1920x0_80_0_0_b6831c5daae3ce477e82507c1d3392d8.jpg
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 окт - РИА Новости. Бразилия не ждет серьезных изменений в отношениях США и Латинской Америки после выборов президента, заявил в интервью РИА Новости глава МИД латиноамериканской страны Мауру Виейра. "Во-первых, необходимо позволить проявиться суверенитету во время голосования. А потом мы с выбранным кандидатом будем решать вопросы, интересующие обе страны, независимо от того, кто будет избран", - сказал он. По словам министра, отношения США и Бразилии - это государственные отношения, которым исполнилось 200 лет. "И отношения с Латинской Америкой также зрелые и очень прочные. Это означает, что они диверсифицированы, в них активно участвуют общества обеих стран, и, следовательно, они не зависят исключительно от того, кто является президентом. По этой причине я также не ожидаю радикального изменения отношений между Вашингтоном и нашим регионом", - добавил глава МИД. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241022/brazilija-1979310165.html
https://ria.ru/20240718/nablyudenie-1960543945.html
сша
бразилия
латинская америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/16/1846626225_225:0:2954:2047_1920x0_80_0_0_4b95f43254255b37e2a43bc8ef537a47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, бразилия, латинская америка, мауру виейра, камала харрис, дональд трамп
В мире, США, Бразилия, Латинская Америка, Мауру Виейра, Камала Харрис, Дональд Трамп
Бразилия не ждет серьезных изменений в отношениях с США после выборов
Виейра: Бразилия не ждет серьезных изменений в отношениях с США после выборов