https://ria.ru/20241022/bpla-1979385194.html

Израиль признал, что БПЛА "Хезболлы" напрямую поразил резиденцию Нетаньяху

Израиль признал, что БПЛА "Хезболлы" напрямую поразил резиденцию Нетаньяху - РИА Новости, 22.10.2024

Израиль признал, что БПЛА "Хезболлы" напрямую поразил резиденцию Нетаньяху

В Израиле признали, что БПЛА "Хезболлах", запущенный 19 октября из Ливана, напрямую поразил резиденцию премьера Биньямина Нетаньяху в Кейсарии, врезавшись в... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T17:27

2024-10-22T17:27

2024-10-22T18:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 окт - РИА Новости. В Израиле признали, что БПЛА "Хезболлах", запущенный 19 октября из Ливана, напрямую поразил резиденцию премьера Биньямина Нетаньяху в Кейсарии, врезавшись в окно спальни, сообщила во вторник гостелерадиокомпания Kan, опубликовав снимки здания, пострадавшего от удара."Цензор сегодня позволил опубликовать информацию, что БПЛА, запущенный "Хезболлах", поразил дом семьи Нетаньяху в Кейсарии и причинил ущерб. Было зафиксировано прямое попадание... в окно спальни", - говорится в публикации на сайте телеканала Kan 11.Отмечается, что в субботу "Хезболлах" выпустила три беспилотника, и все они были направлены на резиденцию в Кейсарии. Ранее сообщалось, что израильские военные сбили два БПЛА из трех.Ранее во вторник ливанское движение "Хезболлах" официально взяло на себя полную ответственность за атаку на дом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Кейсарии.В субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о трех БПЛА, запущенных из Ливана, два из которых были перехвачены, а один попал в здание в районе города Кейсария, где в том числе находится частная резиденция премьер-министра. Канцелярия Нетаньяху позднее сообщила, что целью атаки беспилотника была резиденция Нетаньяху, в которой в момент удара не было ни самого премьера, ни его супруги. В результате инцидента никто не пострадал.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

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в мире, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ливан, биньямин нетаньяху