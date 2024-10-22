https://ria.ru/20241022/boi-1979370988.html
Рогов сообщил о боях высокой интенсивности в запорожском селе
Рогов сообщил о боях высокой интенсивности в запорожском селе - РИА Новости, 22.10.2024
Рогов сообщил о боях высокой интенсивности в запорожском селе
В запорожском селе Каменское, откуда российские войска вытесняют ВСУ, развернулись бои высокой интенсивности, противник стягивает подкрепление, сообщил РИА... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T16:39
2024-10-22T16:39
2024-10-22T16:39
специальная военная операция на украине
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости. В запорожском селе Каменское, откуда российские войска вытесняют ВСУ, развернулись бои высокой интенсивности, противник стягивает подкрепление, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "В Каменском идут бои высокой интенсивности. Наши бьют дронами, артиллерией и РСЗО. А противник подтягивает в спешке подкрепление. Сейчас на этом участке фронта очень горячо", - сказал Рогов. По его словам, ожесточенные бои за село продолжаются. Каменское и Степногорск – населенные пункты в Запорожской области, распложенные на левом берегу бывшего Каховского водохранилища, вдоль трассы Москва-Симферополь. Степногорск полностью находится под контролем украинских войск, путь через него открывает дорогу на город Запорожье. В Каменском идут бои, российские войска вытесняют противника к северным окраинам.
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запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов сообщил о боях высокой интенсивности в запорожском селе
Рогов: в запорожском селе Каменское развернулись бои высокой интенсивности