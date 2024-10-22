https://ria.ru/20241022/bogomaz-1979223827.html

В Брянской области из-за атаки БПЛА повреждена кровля нежилого здания

В Брянской области из-за атаки БПЛА повреждена кровля нежилого здания - РИА Новости, 22.10.2024

В Брянской области из-за атаки БПЛА повреждена кровля нежилого здания

После атаки БПЛА в Суземском районе Брянской области частично повреждена кровля нежилого здания и котельной, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T01:59

2024-10-22T01:59

2024-10-22T01:59

специальная военная операция на украине

происшествия

брянская область

суземский район

александр богомаз

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. После атаки БПЛА в Суземском районе Брянской области частично повреждена кровля нежилого здания и котельной, сообщил губернатор Александр Богомаз. Ранее ночью Богомаз сообщал, что сбиты четыре беспилотника над Брянской областью. "Украинские террористы атаковали с помощью БПЛА Суземский район. В результате террористической атаки двумя беспилотными летательными аппаратами частично повреждена кровля нежилого здания и котельной", - написал он в Telegram-канале. Он уточнил, что пострадавших нет.

https://ria.ru/20241022/gubernator-1979221714.html

брянская область

суземский район

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происшествия, брянская область, суземский район, александр богомаз