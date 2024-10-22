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В Брянской области из-за атаки БПЛА повреждена кровля нежилого здания - РИА Новости, 22.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:59 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/bogomaz-1979223827.html
В Брянской области из-за атаки БПЛА повреждена кровля нежилого здания
В Брянской области из-за атаки БПЛА повреждена кровля нежилого здания - РИА Новости, 22.10.2024
В Брянской области из-за атаки БПЛА повреждена кровля нежилого здания
После атаки БПЛА в Суземском районе Брянской области частично повреждена кровля нежилого здания и котельной, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T01:59
2024-10-22T01:59
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
суземский район
александр богомаз
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. После атаки БПЛА в Суземском районе Брянской области частично повреждена кровля нежилого здания и котельной, сообщил губернатор Александр Богомаз. Ранее ночью Богомаз сообщал, что сбиты четыре беспилотника над Брянской областью. "Украинские террористы атаковали с помощью БПЛА Суземский район. В результате террористической атаки двумя беспилотными летательными аппаратами частично повреждена кровля нежилого здания и котельной", - написал он в Telegram-канале. Он уточнил, что пострадавших нет.
https://ria.ru/20241022/gubernator-1979221714.html
брянская область
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происшествия, брянская область, суземский район, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Суземский район, Александр Богомаз
В Брянской области из-за атаки БПЛА повреждена кровля нежилого здания

Богомаз: после атаки БПЛА в Суземском районе повреждена кровля нежилого здания

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГубернатор Брянской области Александр Богомаз у стенда МИА "Россия сегодня"
Губернатор Брянской области Александр Богомаз у стенда МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Губернатор Брянской области Александр Богомаз у стенда МИА "Россия сегодня" . Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. После атаки БПЛА в Суземском районе Брянской области частично повреждена кровля нежилого здания и котельной, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Ранее ночью Богомаз сообщал, что сбиты четыре беспилотника над Брянской областью.
"Украинские террористы атаковали с помощью БПЛА Суземский район. В результате террористической атаки двумя беспилотными летательными аппаратами частично повреждена кровля нежилого здания и котельной", - написал он в Telegram-канале.
Он уточнил, что пострадавших нет.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБрянская областьСуземский районАлександр Богомаз
 
 
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