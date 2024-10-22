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Муж Блиновской стал снайпером в зоне СВО, пишут СМИ - РИА Новости, 22.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:56 22.10.2024 (обновлено: 10:04 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/blinovskiy-1979250523.html
Муж Блиновской стал снайпером в зоне СВО, пишут СМИ
Муж Блиновской стал снайпером в зоне СВО, пишут СМИ - РИА Новости, 22.10.2024
Муж Блиновской стал снайпером в зоне СВО, пишут СМИ
Муж "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексей стал снайпером в зоне СВО, пишет Mash. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T09:56
2024-10-22T10:04
специальная военная операция на украине
россия
алексей блиновский
общество
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Муж "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексей стал снайпером в зоне СВО, пишет Mash. &quot;После завершения обучения ему дали личную СВД (Снайперская винтовка Драгунова - Прим.ред). Помимо этого во время тренировок помогал командирам натаскивать новичков&quot;, — говорится в публикации.На прошлой неделе судья Арбитражного суда Ярославской области Виктория Белякова заявила, что следствие по делу Блиновского приостановлено на период его контракта с Минобороны, мера пресечения отменена.Алексей Блиновский и его супруга Елена обвиняются в сокрытии от налоговой 906 миллионов рублей, 716 из которых незаконно легализовали. Алексея следствие считает пособником преступлений жены.Находящийся в зоне СВО Блиновский ранее был объявлен в розыск из-за того, что не приходил к следователю и не знакомился с материалами дела.
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россия, алексей блиновский, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Алексей Блиновский, Общество
Муж Блиновской стал снайпером в зоне СВО, пишут СМИ

Mash: муж Блиновской Алексей стал снайпером в зоне СВО

© Фотография со страницы в социальной сети Алексея БлиновскогоАлексей Блиновский
Алексей Блиновский - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Фотография со страницы в социальной сети Алексея Блиновского
Алексей Блиновский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Муж "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексей стал снайпером в зоне СВО, пишет Mash.
«

"После завершения обучения ему дали личную СВД (Снайперская винтовка Драгунова - Прим.ред). Помимо этого во время тренировок помогал командирам натаскивать новичков", — говорится в публикации.

На прошлой неделе судья Арбитражного суда Ярославской области Виктория Белякова заявила, что следствие по делу Блиновского приостановлено на период его контракта с Минобороны, мера пресечения отменена.
Алексей Блиновский и его супруга Елена обвиняются в сокрытии от налоговой 906 миллионов рублей, 716 из которых незаконно легализовали. Алексея следствие считает пособником преступлений жены.
Находящийся в зоне СВО Блиновский ранее был объявлен в розыск из-за того, что не приходил к следователю и не знакомился с материалами дела.
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