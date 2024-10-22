https://ria.ru/20241022/blinovskiy-1979250523.html

Муж Блиновской стал снайпером в зоне СВО, пишут СМИ

Муж Блиновской стал снайпером в зоне СВО, пишут СМИ - РИА Новости, 22.10.2024

Муж Блиновской стал снайпером в зоне СВО, пишут СМИ

Муж "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексей стал снайпером в зоне СВО, пишет Mash. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T09:56

2024-10-22T09:56

2024-10-22T10:04

специальная военная операция на украине

россия

алексей блиновский

общество

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Муж "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексей стал снайпером в зоне СВО, пишет Mash. "После завершения обучения ему дали личную СВД (Снайперская винтовка Драгунова - Прим.ред). Помимо этого во время тренировок помогал командирам натаскивать новичков", — говорится в публикации.На прошлой неделе судья Арбитражного суда Ярославской области Виктория Белякова заявила, что следствие по делу Блиновского приостановлено на период его контракта с Минобороны, мера пресечения отменена.Алексей Блиновский и его супруга Елена обвиняются в сокрытии от налоговой 906 миллионов рублей, 716 из которых незаконно легализовали. Алексея следствие считает пособником преступлений жены.Находящийся в зоне СВО Блиновский ранее был объявлен в розыск из-за того, что не приходил к следователю и не знакомился с материалами дела.

https://ria.ru/20241021/pokrovsk-1978726110.html

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россия, алексей блиновский, общество