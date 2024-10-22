https://ria.ru/20241022/blinken-1979412255.html

Блинкен обсудил с Нетаньяху обеспечение безопасности на Ближнем Востоке

Блинкен обсудил с Нетаньяху обеспечение безопасности на Ближнем Востоке - РИА Новости, 22.10.2024

Блинкен обсудил с Нетаньяху обеспечение безопасности на Ближнем Востоке

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху действия по обеспечению долгосрочной безопасности на Ближнем Востоке и... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T19:25

2024-10-22T19:25

2024-10-22T19:25

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ВАШИНГТОН, 22 окт — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху действия по обеспечению долгосрочной безопасности на Ближнем Востоке и завершению конфликта в Газе, а также гуманитарную ситуацию, сообщил во вторник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. "Блинкен подчеркнул важность использования успешных действий Израиля по привлечению к ответственности (экс-лидера ХАМАС – ред.) Яхьи Синвара для освобождения всех заложников и завершения конфликта в Газе таким образом, чтобы это обеспечило долгосрочную безопасность как для израильтян, так и для палестинцев", - отметили в ведомстве. Также госсекретарь обсудил необходимость разработки нового плана на постконфликтный период, который позволит палестинцам восстановиться после завершения боевых действий, а также гарантирует управление, безопасность и реконструкцию для Газы. Он отметил и необходимость принятия дополнительных шагов со стороны Израиля для увеличения и поддержания потока гуманитарной помощи в Газу, а также для гарантии того, что эта помощь станет доступна для всех гражданских лиц. Кроме того, Блинкен и Нетаньяху рассмотрели вопрос о сдерживании дальнейшей военной агрессии со стороны Ирана и его союзников, а также обсудили усилия США и их партнеров в этом направлении. Госсекретарь США со своей стороны, вновь подтвердил непоколебимую приверженность США обеспечению безопасности Израиля.

https://ria.ru/20241018/zapad-1978702346.html

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