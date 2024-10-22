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Блинкен обсудил с Нетаньяху обеспечение безопасности на Ближнем Востоке - РИА Новости, 22.10.2024
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19:25 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/blinken-1979412255.html
Блинкен обсудил с Нетаньяху обеспечение безопасности на Ближнем Востоке
Блинкен обсудил с Нетаньяху обеспечение безопасности на Ближнем Востоке - РИА Новости, 22.10.2024
Блинкен обсудил с Нетаньяху обеспечение безопасности на Ближнем Востоке
Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху действия по обеспечению долгосрочной безопасности на Ближнем Востоке и... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T19:25
2024-10-22T19:25
в мире
сша
израиль
ближний восток
энтони блинкен
биньямин нетаньяху
яхья синвар
хамас
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ВАШИНГТОН, 22 окт — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху действия по обеспечению долгосрочной безопасности на Ближнем Востоке и завершению конфликта в Газе, а также гуманитарную ситуацию, сообщил во вторник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. "Блинкен подчеркнул важность использования успешных действий Израиля по привлечению к ответственности (экс-лидера ХАМАС – ред.) Яхьи Синвара для освобождения всех заложников и завершения конфликта в Газе таким образом, чтобы это обеспечило долгосрочную безопасность как для израильтян, так и для палестинцев", - отметили в ведомстве. Также госсекретарь обсудил необходимость разработки нового плана на постконфликтный период, который позволит палестинцам восстановиться после завершения боевых действий, а также гарантирует управление, безопасность и реконструкцию для Газы. Он отметил и необходимость принятия дополнительных шагов со стороны Израиля для увеличения и поддержания потока гуманитарной помощи в Газу, а также для гарантии того, что эта помощь станет доступна для всех гражданских лиц. Кроме того, Блинкен и Нетаньяху рассмотрели вопрос о сдерживании дальнейшей военной агрессии со стороны Ирана и его союзников, а также обсудили усилия США и их партнеров в этом направлении. Госсекретарь США со своей стороны, вновь подтвердил непоколебимую приверженность США обеспечению безопасности Израиля.
https://ria.ru/20241018/zapad-1978702346.html
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в мире, сша, израиль, ближний восток, энтони блинкен, биньямин нетаньяху, яхья синвар, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Израиль, Ближний Восток, Энтони Блинкен, Биньямин Нетаньяху, Яхья Синвар, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Блинкен обсудил с Нетаньяху обеспечение безопасности на Ближнем Востоке

Блинкен с Нетаньяху обсудили гуманитарную ситуацию в секторе Газа

© AP Photo / Evelyn HocksteinЭнтони Блинкен
Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 окт — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху действия по обеспечению долгосрочной безопасности на Ближнем Востоке и завершению конфликта в Газе, а также гуманитарную ситуацию, сообщил во вторник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
"Блинкен подчеркнул важность использования успешных действий Израиля по привлечению к ответственности (экс-лидера ХАМАС – ред.) Яхьи Синвара для освобождения всех заложников и завершения конфликта в Газе таким образом, чтобы это обеспечило долгосрочную безопасность как для израильтян, так и для палестинцев", - отметили в ведомстве.
Последствия израильского удара по палаточному городку во дворе больницы мучеников Аль-Аксы в Дейр-эль-Балахе - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Запад хочет добиться прекращения огня в секторе Газа, пишет Financial Times
18 октября, 12:31
Также госсекретарь обсудил необходимость разработки нового плана на постконфликтный период, который позволит палестинцам восстановиться после завершения боевых действий, а также гарантирует управление, безопасность и реконструкцию для Газы. Он отметил и необходимость принятия дополнительных шагов со стороны Израиля для увеличения и поддержания потока гуманитарной помощи в Газу, а также для гарантии того, что эта помощь станет доступна для всех гражданских лиц.
Кроме того, Блинкен и Нетаньяху рассмотрели вопрос о сдерживании дальнейшей военной агрессии со стороны Ирана и его союзников, а также обсудили усилия США и их партнеров в этом направлении.
Госсекретарь США со своей стороны, вновь подтвердил непоколебимую приверженность США обеспечению безопасности Израиля.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
Израиль и ХАМАС не хотят прекращения огня в секторе Газа, заявил Гутерреш
22 сентября, 19:01
 
В миреСШАИзраильБлижний ВостокЭнтони БлинкенБиньямин НетаньяхуЯхья СинварХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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