https://ria.ru/20241022/bespilotnik-1979360908.html

Над Курской областью сбили беспилотник

Над Курской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 22.10.2024

Над Курской областью сбили беспилотник

Российские средства ПВО около 15.10 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T16:00

2024-10-22T16:00

2024-10-22T16:03

специальная военная операция на украине

курская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО около 15.10 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать второго октября около 15.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

курская область

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2024

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курская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)