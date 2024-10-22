https://ria.ru/20241022/bespilotnik-1979360908.html
Над Курской областью сбили беспилотник
Над Курской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 22.10.2024
Над Курской областью сбили беспилотник
Российские средства ПВО около 15.10 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T16:00
2024-10-22T16:00
2024-10-22T16:03
специальная военная операция на украине
курская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО около 15.10 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать второго октября около 15.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
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курская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Курской областью сбили беспилотник
Минобороны: ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью