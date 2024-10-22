https://ria.ru/20241022/belgorodskaya-1979253618.html

ВСУ больше ста раз обстреляли Белгородскую область за сутки

ВСУ больше ста раз обстреляли Белгородскую область за сутки - РИА Новости, 22.10.2024

ВСУ больше ста раз обстреляли Белгородскую область за сутки

Более сотни частных домов и 45 автомобилей повреждены за прошедшие сутки в Белгородской области в результате атак со стороны Украины, ранены восемь мирных... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T10:16

2024-10-22T10:16

2024-10-22T10:16

специальная военная операция на украине

белгородская область

украина

белгород

вячеслав гладков

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569320385_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3775498e6a5948f14c039726e5dc8c41.jpg

БЕЛГОРОД, 22 окт - РИА Новости. Более сотни частных домов и 45 автомобилей повреждены за прошедшие сутки в Белгородской области в результате атак со стороны Украины, ранены восемь мирных жителей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, за минувший день украинские войска обстреляли 33 населенных пункта в 10 муниципалитетах региона. Было выпущено не менее 77 снарядов, а также зафиксировано 25 атак беспилотниками. В понедельник пострадали 8 мирных жителей, двое из них госпитализированы. Кроме того, как сообщил губернатор, потребовалась госпитализация мужчине, пострадавшему 20 октября. За отчетный период повреждены пять многоквартирных домов, 106 частных домовладений, четыре предприятия, автобус и 45 автомобилей. "Город Белгород подвергся вражескому обстрелу. Женщине с ссадинами рук бригада СМП оказала необходимую помощь на месте. Госпитализация не потребовалась. Повреждены 63 частных домовладения, 10 квартир в 2 МКД, 16 автомобилей, один автобус и производственное предприятие", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе по 12 населенным пунктам выпущены 21 боеприпас и 8 беспилотников, ранены два мирных жителя. В Борисовском районе в селе Грузское с помощью беспилотника сброшены мины "лепесток". По словам главы области, вчера в городскую больницу обратился мужчина, получивший ранения 20 октября, он госпитализирован. В Валуйском муниципальном округе по четырем селам совершены атаки с помощью 4 беспилотников. В Волоконовском районе по селу Борисовка и хутору Старый выпущены 8 снарядов и 2 дрона. В Грайворонском округе по селу Дроновка выпущено 5 боеприпасов. В Краснояружском районе по двум селам выпущены два боеприпаса и 2 БПЛА. Над Новооскольским и Яковлевским городскими округами система ПВО сбила по одному БПЛА самолётного типа. "В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, сёлам Вознесеновка, Зиборовка, Муром, Нежеголь, Новая Таволжанка, Ржевка, Терезовка, хуторам Марьино и Мухин выпущены 41 боеприпас в ходе 7 обстрелов и 7 БПЛА, 3 из которых сбиты. Получили ранения 5 мирных жителей, двое из них госпитализированы... Повреждены 25 частных домовладений, 3 МКД, 23 автомобиля, 7 надворных построек, здания 3 предприятий", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

украина

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белгородская область, украина, белгород, вячеслав гладков, происшествия