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ВСУ больше ста раз обстреляли Белгородскую область за сутки - РИА Новости, 22.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:16 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/belgorodskaya-1979253618.html
ВСУ больше ста раз обстреляли Белгородскую область за сутки
ВСУ больше ста раз обстреляли Белгородскую область за сутки - РИА Новости, 22.10.2024
ВСУ больше ста раз обстреляли Белгородскую область за сутки
Более сотни частных домов и 45 автомобилей повреждены за прошедшие сутки в Белгородской области в результате атак со стороны Украины, ранены восемь мирных... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T10:16
2024-10-22T10:16
специальная военная операция на украине
белгородская область
украина
белгород
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 22 окт - РИА Новости. Более сотни частных домов и 45 автомобилей повреждены за прошедшие сутки в Белгородской области в результате атак со стороны Украины, ранены восемь мирных жителей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, за минувший день украинские войска обстреляли 33 населенных пункта в 10 муниципалитетах региона. Было выпущено не менее 77 снарядов, а также зафиксировано 25 атак беспилотниками. В понедельник пострадали 8 мирных жителей, двое из них госпитализированы. Кроме того, как сообщил губернатор, потребовалась госпитализация мужчине, пострадавшему 20 октября. За отчетный период повреждены пять многоквартирных домов, 106 частных домовладений, четыре предприятия, автобус и 45 автомобилей. "Город Белгород подвергся вражескому обстрелу. Женщине с ссадинами рук бригада СМП оказала необходимую помощь на месте. Госпитализация не потребовалась. Повреждены 63 частных домовладения, 10 квартир в 2 МКД, 16 автомобилей, один автобус и производственное предприятие", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе по 12 населенным пунктам выпущены 21 боеприпас и 8 беспилотников, ранены два мирных жителя. В Борисовском районе в селе Грузское с помощью беспилотника сброшены мины "лепесток". По словам главы области, вчера в городскую больницу обратился мужчина, получивший ранения 20 октября, он госпитализирован. В Валуйском муниципальном округе по четырем селам совершены атаки с помощью 4 беспилотников. В Волоконовском районе по селу Борисовка и хутору Старый выпущены 8 снарядов и 2 дрона. В Грайворонском округе по селу Дроновка выпущено 5 боеприпасов. В Краснояружском районе по двум селам выпущены два боеприпаса и 2 БПЛА. Над Новооскольским и Яковлевским городскими округами система ПВО сбила по одному БПЛА самолётного типа. "В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, сёлам Вознесеновка, Зиборовка, Муром, Нежеголь, Новая Таволжанка, Ржевка, Терезовка, хуторам Марьино и Мухин выпущены 41 боеприпас в ходе 7 обстрелов и 7 БПЛА, 3 из которых сбиты. Получили ранения 5 мирных жителей, двое из них госпитализированы... Повреждены 25 частных домовладений, 3 МКД, 23 автомобиля, 7 надворных построек, здания 3 предприятий", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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белгородская область, украина, белгород, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Белгород, Вячеслав Гладков, Происшествия
ВСУ больше ста раз обстреляли Белгородскую область за сутки

Гладков: ВСУ повредили 106 домов и 45 машин в Белгородской области за сутки

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов
Осколки украинских снарядов - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинских снарядов. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 22 окт - РИА Новости. Более сотни частных домов и 45 автомобилей повреждены за прошедшие сутки в Белгородской области в результате атак со стороны Украины, ранены восемь мирных жителей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, за минувший день украинские войска обстреляли 33 населенных пункта в 10 муниципалитетах региона. Было выпущено не менее 77 снарядов, а также зафиксировано 25 атак беспилотниками. В понедельник пострадали 8 мирных жителей, двое из них госпитализированы. Кроме того, как сообщил губернатор, потребовалась госпитализация мужчине, пострадавшему 20 октября. За отчетный период повреждены пять многоквартирных домов, 106 частных домовладений, четыре предприятия, автобус и 45 автомобилей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Город Белгород подвергся вражескому обстрелу. Женщине с ссадинами рук бригада СМП оказала необходимую помощь на месте. Госпитализация не потребовалась. Повреждены 63 частных домовладения, 10 квартир в 2 МКД, 16 автомобилей, один автобус и производственное предприятие", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе по 12 населенным пунктам выпущены 21 боеприпас и 8 беспилотников, ранены два мирных жителя. В Борисовском районе в селе Грузское с помощью беспилотника сброшены мины "лепесток". По словам главы области, вчера в городскую больницу обратился мужчина, получивший ранения 20 октября, он госпитализирован. В Валуйском муниципальном округе по четырем селам совершены атаки с помощью 4 беспилотников. В Волоконовском районе по селу Борисовка и хутору Старый выпущены 8 снарядов и 2 дрона. В Грайворонском округе по селу Дроновка выпущено 5 боеприпасов. В Краснояружском районе по двум селам выпущены два боеприпаса и 2 БПЛА. Над Новооскольским и Яковлевским городскими округами система ПВО сбила по одному БПЛА самолётного типа.
"В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, сёлам Вознесеновка, Зиборовка, Муром, Нежеголь, Новая Таволжанка, Ржевка, Терезовка, хуторам Марьино и Мухин выпущены 41 боеприпас в ходе 7 обстрелов и 7 БПЛА, 3 из которых сбиты. Получили ранения 5 мирных жителей, двое из них госпитализированы... Повреждены 25 частных домовладений, 3 МКД, 23 автомобиля, 7 надворных построек, здания 3 предприятий", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьУкраинаБелгородВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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