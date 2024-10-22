https://ria.ru/20241022/balitskiy-1979343516.html

Балицкий заявил о продолжающихся обстрелах Энергодара со стороны ВСУ

Балицкий заявил о продолжающихся обстрелах Энергодара со стороны ВСУ - РИА Новости, 22.10.2024

Балицкий заявил о продолжающихся обстрелах Энергодара со стороны ВСУ

Украинские войска продолжают вести точечные обстрелы объектов ЖКХ и инфраструктуры города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, работает система ПВО, сообщил... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T15:28

2024-10-22T15:28

2024-10-22T15:38

энергодар

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

запорожская область

евгений балицкий

запорожская аэс

россия

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Украинские войска продолжают вести точечные обстрелы объектов ЖКХ и инфраструктуры города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, работает система ПВО, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале."Продолжаются точечные обстрелы объектов жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры города Энергодара, работает ПВО. Прошу всех сохранять бдительность, не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки", - написал Балицкий.

https://ria.ru/20241022/zaes-1979250838.html

энергодар

запорожская область

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энергодар, вооруженные силы украины, запорожская область, евгений балицкий, запорожская аэс, россия