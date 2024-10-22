https://ria.ru/20241022/balitskiy-1979343516.html
Балицкий заявил о продолжающихся обстрелах Энергодара со стороны ВСУ
Балицкий заявил о продолжающихся обстрелах Энергодара со стороны ВСУ - РИА Новости, 22.10.2024
Балицкий заявил о продолжающихся обстрелах Энергодара со стороны ВСУ
Украинские войска продолжают вести точечные обстрелы объектов ЖКХ и инфраструктуры города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, работает система ПВО, сообщил... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T15:28
2024-10-22T15:28
2024-10-22T15:38
энергодар
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
запорожская аэс
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902184402_0:163:3279:2007_1920x0_80_0_0_515c9f6b8653974c548419fd276613be.jpg
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Украинские войска продолжают вести точечные обстрелы объектов ЖКХ и инфраструктуры города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, работает система ПВО, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале."Продолжаются точечные обстрелы объектов жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры города Энергодара, работает ПВО. Прошу всех сохранять бдительность, не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки", - написал Балицкий.
https://ria.ru/20241022/zaes-1979250838.html
энергодар
запорожская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902184402_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_fe2b18bf3c45e210082ba480cc43c6bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энергодар, вооруженные силы украины, запорожская область, евгений балицкий, запорожская аэс, россия
Энергодар, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Запорожская АЭС, Россия
Балицкий заявил о продолжающихся обстрелах Энергодара со стороны ВСУ
Балицкий: ВСУ продолжают вести обстрелы инфраструктуры Энергодара