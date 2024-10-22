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Балицкий заявил о продолжающихся обстрелах Энергодара со стороны ВСУ - РИА Новости, 22.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:28 22.10.2024 (обновлено: 15:38 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/balitskiy-1979343516.html
Балицкий заявил о продолжающихся обстрелах Энергодара со стороны ВСУ
Балицкий заявил о продолжающихся обстрелах Энергодара со стороны ВСУ - РИА Новости, 22.10.2024
Балицкий заявил о продолжающихся обстрелах Энергодара со стороны ВСУ
Украинские войска продолжают вести точечные обстрелы объектов ЖКХ и инфраструктуры города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, работает система ПВО, сообщил... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T15:28
2024-10-22T15:38
энергодар
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
запорожская аэс
россия
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Украинские войска продолжают вести точечные обстрелы объектов ЖКХ и инфраструктуры города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, работает система ПВО, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале."Продолжаются точечные обстрелы объектов жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры города Энергодара, работает ПВО. Прошу всех сохранять бдительность, не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки", - написал Балицкий.
https://ria.ru/20241022/zaes-1979250838.html
энергодар
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энергодар, вооруженные силы украины, запорожская область, евгений балицкий, запорожская аэс, россия
Энергодар, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Запорожская АЭС, Россия
Балицкий заявил о продолжающихся обстрелах Энергодара со стороны ВСУ

Балицкий: ВСУ продолжают вести обстрелы инфраструктуры Энергодара

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Энергодар
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Стела на въезде в Энергодар. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Украинские войска продолжают вести точечные обстрелы объектов ЖКХ и инфраструктуры города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, работает система ПВО, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
"Продолжаются точечные обстрелы объектов жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры города Энергодара, работает ПВО. Прошу всех сохранять бдительность, не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки", - написал Балицкий.
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