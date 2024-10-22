https://ria.ru/20241022/avtostrakhovka-1979393555.html

Единая автостраховка между Россией и Беларусью может заработать в 2025 году

Единая автостраховка между Россией и Беларусью может заработать в 2025 году - РИА Новости, 22.10.2024

Единая автостраховка между Россией и Беларусью может заработать в 2025 году

Законодательный акт "О системе обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Союзного государства" ориентировочно... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T17:53

2024-10-22T17:53

2024-10-22T17:54

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Законодательный акт "О системе обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Союзного государства" ориентировочно вступит в силу с 1 января 2025 года, сообщил председатель комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по законодательству и регламенту Виктор Пинский. Заседание комиссии прошло в Госдуме РФ во вторник. На нем депутаты рассмотрели вопросы, которые будут вынесены на 67-ю сессию ПС, а также обсудили реализацию ряда модельных законов. "Модельный закон о страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств мы приняли в 2023 году. Сейчас идет работа над его реализацией, а именно – над внесением изменений в законодательства России и Белоруссии. Изменения в законодательстве РФ мы уже приняли в Госдуме, в первом чтении, в сентябре этого года. Надеюсь, в осеннюю сессию он будет принят в трех чтениях. Белорусская сторона, в свою очередь, подготовила указ президента о внесении изменений в законодательство РБ. Планируется, что эти изменения и в России, и в Беларуси вступят в силу с 1 января 2025 года. Таким образом будет реализован наш модельный закон о том, что договоры страхования, заключенные на территории одного государства, при возникновении страхового случая на территории другого, будут действовать", - рассказал Пинский. Уже после этого профессиональные страховщики смогут разработать правила страхования, связанные с регламентацией действий, необходимых для получения такой страховки. "Неважно, где она будет получена, – в Бресте, во Владивостоке или в любом другом населенном пункте на территории Союзного государства. Она будет действительна для всех страховщиков и для возможного получения страхового возмещения в случае дорожного происшествия в любой удобной форме и в любом удобном пункте страхования – независимо от того, оформлена страховка в России или Беларуси. Таким образом, мы унифицируем правовое поле, связанное с получением страхового возмещения в случае дорожного происшествия", - уточнил зампредседателя комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по законодательству и регламенту Сергей Сивец. По его мнению, у страховщиков на выработку правил и условий страхования может уйти до трех месяцев с момента вступления закона в силу.

https://ria.ru/20241022/rossija-1979249907.html

https://ria.ru/20241022/gryzlov-1979240488.html

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россия, белоруссия, брест, виктор пинский, госдума рф