https://ria.ru/20241022/avtomobil-1979441886.html

В Волгоградской области автомобиль съехал с плотины в водоем, есть погибшие

В Волгоградской области автомобиль съехал с плотины в водоем, есть погибшие - РИА Новости, 22.10.2024

В Волгоградской области автомобиль съехал с плотины в водоем, есть погибшие

Автомобиль съехал с плотины в водоем в Новониколаевском районе Волгоградской области, погибли два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T23:54

2024-10-22T23:54

2024-10-22T23:54

происшествия

новониколаевский район

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 22 окт - РИА Новости. Автомобиль съехал с плотины в водоем в Новониколаевском районе Волгоградской области, погибли два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону. По информации ведомства, ДТП произошло во вторник около 15.00 возле хутора Андрияновский, водитель ВАЗ - 2131 не справился с управлением и съехал с плотины в водоем. "В результате ДТП водитель 1971 года рождения и пассажир 1978 года рождения скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении полиции.

https://ria.ru/20240811/dtp-1965498499.html

новониколаевский район

волгоградская область

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происшествия, новониколаевский район, волгоградская область