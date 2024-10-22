https://ria.ru/20241022/avtomobil-1979441886.html
В Волгоградской области автомобиль съехал с плотины в водоем, есть погибшие
В Волгоградской области автомобиль съехал с плотины в водоем, есть погибшие - РИА Новости, 22.10.2024
В Волгоградской области автомобиль съехал с плотины в водоем, есть погибшие
Автомобиль съехал с плотины в водоем в Новониколаевском районе Волгоградской области, погибли два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T23:54
2024-10-22T23:54
2024-10-22T23:54
происшествия
новониколаевский район
волгоградская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_0:218:2509:1629_1920x0_80_0_0_d9f436021a8bdbb4f85f983255f96ef1.jpg
ВОЛГОГРАД, 22 окт - РИА Новости. Автомобиль съехал с плотины в водоем в Новониколаевском районе Волгоградской области, погибли два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону. По информации ведомства, ДТП произошло во вторник около 15.00 возле хутора Андрияновский, водитель ВАЗ - 2131 не справился с управлением и съехал с плотины в водоем. "В результате ДТП водитель 1971 года рождения и пассажир 1978 года рождения скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении полиции.
https://ria.ru/20240811/dtp-1965498499.html
новониколаевский район
волгоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_729747081654cc7311258ff7aa1e8100.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новониколаевский район, волгоградская область
Происшествия, Новониколаевский район, Волгоградская область
В Волгоградской области автомобиль съехал с плотины в водоем, есть погибшие
В Волгоградской области автомобиль съехал с плотины в водоем, 2 человека погибли