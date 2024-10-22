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В Волгоградской области автомобиль съехал с плотины в водоем, есть погибшие - РИА Новости, 22.10.2024
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23:54 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/avtomobil-1979441886.html
В Волгоградской области автомобиль съехал с плотины в водоем, есть погибшие
В Волгоградской области автомобиль съехал с плотины в водоем, есть погибшие - РИА Новости, 22.10.2024
В Волгоградской области автомобиль съехал с плотины в водоем, есть погибшие
Автомобиль съехал с плотины в водоем в Новониколаевском районе Волгоградской области, погибли два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T23:54
2024-10-22T23:54
происшествия
новониколаевский район
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 22 окт - РИА Новости. Автомобиль съехал с плотины в водоем в Новониколаевском районе Волгоградской области, погибли два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону. По информации ведомства, ДТП произошло во вторник около 15.00 возле хутора Андрияновский, водитель ВАЗ - 2131 не справился с управлением и съехал с плотины в водоем. "В результате ДТП водитель 1971 года рождения и пассажир 1978 года рождения скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении полиции.
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новониколаевский район
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происшествия, новониколаевский район, волгоградская область
Происшествия, Новониколаевский район, Волгоградская область
В Волгоградской области автомобиль съехал с плотины в водоем, есть погибшие

В Волгоградской области автомобиль съехал с плотины в водоем, 2 человека погибли

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 22 окт - РИА Новости. Автомобиль съехал с плотины в водоем в Новониколаевском районе Волгоградской области, погибли два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
По информации ведомства, ДТП произошло во вторник около 15.00 возле хутора Андрияновский, водитель ВАЗ - 2131 не справился с управлением и съехал с плотины в водоем.
"В результате ДТП водитель 1971 года рождения и пассажир 1978 года рождения скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении полиции.
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ПроисшествияНовониколаевский районВолгоградская область
 
 
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