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Президент Египта прибыл в Казань на саммит БРИКС
Президент Египта прибыл в Казань на саммит БРИКС - РИА Новости, 22.10.2024
Президент Египта прибыл в Казань на саммит БРИКС
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T13:15
2024-10-22T13:15
2024-10-22T13:23
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саммит брикс в казани в 2024 году
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абдель фаттах ас-сиси
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, передает корреспондент РИА Новости.Он, как ожидается, встретится с российским лидером Владимиром Путиным.Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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египет, брикс, казань, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире, абдель фаттах ас-сиси, владимир путин
Египет, БРИКС, Казань, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире, Абдель Фаттах ас-Сиси, Владимир Путин
Президент Египта прибыл в Казань на саммит БРИКС
Президент Египта ас-Сиси прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, передает корреспондент РИА Новости.
Он, как ожидается, встретится с российским лидером Владимиром Путиным.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.