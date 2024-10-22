https://ria.ru/20241022/armeniya-1979410703.html

Пашинян подтвердил готовность Еревана подписать мирный договор с Баку

Пашинян подтвердил готовность Еревана подписать мирный договор с Баку - РИА Новости, 22.10.2024

Пашинян подтвердил готовность Еревана подписать мирный договор с Баку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече со специальным помощником президента США, директором по европейским делам совета национальной безопасности... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T19:12

2024-10-22T19:12

2024-10-22T19:12

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ЕРЕВАН, 22 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече со специальным помощником президента США, директором по европейским делам совета национальной безопасности Майклом Карпентером подтвердил готовность Еревана подписать мирный договор с Баку, сообщает пресс-служба армянского кабмина. "Пашинян подтвердил готовность Армении подписать мирный договор (с Азербайджаном - ред.) на основе уже согласованных статей и продолжить дальнейшие обсуждения. Он выразил уверенность, что подписание договора будет способствовать взаимному доверию и даст положительный импульс для достижения согласия по другим вопросам", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, Карпентер передал Пашиняну письмо Байдена. Он подчеркнул, что США приветствуют нацеленность и шаги Армении по установлению мира и стабильности, отметил важность процесса делимитации границы и подписания положения о деятельности армянской и азербайджанской комиссий по делимитации, а также подтвердил готовность Соединенных Штатов и дальше способствовать миру и стабильности в регионе. Собеседники обменялись мнениями о возможностях разблокирования региональных коммуникаций. Карпентер заявил о поддержке США суверенитета и территориальной целостности Армении, отмечается в сообщении. В ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, подчеркнули в пресс-службе. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.

https://ria.ru/20241008/peskov--1977049323.html

https://ria.ru/20241007/ushakov-1976816389.html

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в мире, армения, сша, ереван, никол пашинян, майкл карпентер, евросоюз