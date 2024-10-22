https://ria.ru/20241022/arktika-1979369816.html

Мишустин призвал формировать комфортные условия для бизнеса в Арктике

Мишустин призвал формировать комфортные условия для бизнеса в Арктике - РИА Новости, 22.10.2024

Мишустин призвал формировать комфортные условия для бизнеса в Арктике

Необходимо формировать комфортные условия для жизни и бизнеса в Арктике, чтобы раскрыть потенциал региона, инвестиционная привлекательность которого высока,... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T16:32

2024-10-22T16:32

2024-10-22T16:32

экономика

арктика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Необходимо формировать комфортные условия для жизни и бизнеса в Арктике, чтобы раскрыть потенциал региона, инвестиционная привлекательность которого высока, убежден премьер РФ Михаил Мишустин. "Арктика - это более четверти всей территории нашей страны, где проживает примерно 2,5 миллиона человек... Важно и дальше формировать комфортные, качественные условия для проживания там людей, для ведения бизнеса, чтобы в полной мере раскрыть в макрорегионе весь экономический потенциал", - сказал Мишустин в ходе стратегической сессии по вопросам развития Арктической зоны России. Он отметил, что с точки зрения климатических условий Арктика - сложный регион, однако его инвестиционная привлекательность очень высока. Мишустин напомнил, что по поручению президента правительство использует механизмы для повышения предпринимательской активности в Арктике. Создается необходимая инфраструктура, в частности успешно функционирует крупнейшая в мире свободная экономическая зона и три территории опережающего развития. Также при поддержке государства реализуется почти тысяча проектов с общим объемом частных инвестиций порядка 2 триллионов рублей.

https://ria.ru/20240816/patrushev-1966504606.html

арктика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, арктика, россия, михаил мишустин