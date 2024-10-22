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Мишустин призвал формировать комфортные условия для бизнеса в Арктике - РИА Новости, 22.10.2024
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16:32 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/arktika-1979369816.html
Мишустин призвал формировать комфортные условия для бизнеса в Арктике
Мишустин призвал формировать комфортные условия для бизнеса в Арктике - РИА Новости, 22.10.2024
Мишустин призвал формировать комфортные условия для бизнеса в Арктике
Необходимо формировать комфортные условия для жизни и бизнеса в Арктике, чтобы раскрыть потенциал региона, инвестиционная привлекательность которого высока,... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T16:32
2024-10-22T16:32
экономика
арктика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Необходимо формировать комфортные условия для жизни и бизнеса в Арктике, чтобы раскрыть потенциал региона, инвестиционная привлекательность которого высока, убежден премьер РФ Михаил Мишустин. "Арктика - это более четверти всей территории нашей страны, где проживает примерно 2,5 миллиона человек... Важно и дальше формировать комфортные, качественные условия для проживания там людей, для ведения бизнеса, чтобы в полной мере раскрыть в макрорегионе весь экономический потенциал", - сказал Мишустин в ходе стратегической сессии по вопросам развития Арктической зоны России. Он отметил, что с точки зрения климатических условий Арктика - сложный регион, однако его инвестиционная привлекательность очень высока. Мишустин напомнил, что по поручению президента правительство использует механизмы для повышения предпринимательской активности в Арктике. Создается необходимая инфраструктура, в частности успешно функционирует крупнейшая в мире свободная экономическая зона и три территории опережающего развития. Также при поддержке государства реализуется почти тысяча проектов с общим объемом частных инвестиций порядка 2 триллионов рублей.
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экономика, арктика, россия, михаил мишустин
Экономика, Арктика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин призвал формировать комфортные условия для бизнеса в Арктике

Мишустин: создание комфортных условий в Арктике раскроет потенциал региона

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Необходимо формировать комфортные условия для жизни и бизнеса в Арктике, чтобы раскрыть потенциал региона, инвестиционная привлекательность которого высока, убежден премьер РФ Михаил Мишустин.
"Арктика - это более четверти всей территории нашей страны, где проживает примерно 2,5 миллиона человек... Важно и дальше формировать комфортные, качественные условия для проживания там людей, для ведения бизнеса, чтобы в полной мере раскрыть в макрорегионе весь экономический потенциал", - сказал Мишустин в ходе стратегической сессии по вопросам развития Арктической зоны России.
Он отметил, что с точки зрения климатических условий Арктика - сложный регион, однако его инвестиционная привлекательность очень высока.
Мишустин напомнил, что по поручению президента правительство использует механизмы для повышения предпринимательской активности в Арктике. Создается необходимая инфраструктура, в частности успешно функционирует крупнейшая в мире свободная экономическая зона и три территории опережающего развития. Также при поддержке государства реализуется почти тысяча проектов с общим объемом частных инвестиций порядка 2 триллионов рублей.
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ЭкономикаАрктикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
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