https://ria.ru/20241022/arktika-1979369816.html
Мишустин призвал формировать комфортные условия для бизнеса в Арктике
Мишустин призвал формировать комфортные условия для бизнеса в Арктике - РИА Новости, 22.10.2024
Мишустин призвал формировать комфортные условия для бизнеса в Арктике
Необходимо формировать комфортные условия для жизни и бизнеса в Арктике, чтобы раскрыть потенциал региона, инвестиционная привлекательность которого высока,... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T16:32
2024-10-22T16:32
2024-10-22T16:32
экономика
арктика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Необходимо формировать комфортные условия для жизни и бизнеса в Арктике, чтобы раскрыть потенциал региона, инвестиционная привлекательность которого высока, убежден премьер РФ Михаил Мишустин. "Арктика - это более четверти всей территории нашей страны, где проживает примерно 2,5 миллиона человек... Важно и дальше формировать комфортные, качественные условия для проживания там людей, для ведения бизнеса, чтобы в полной мере раскрыть в макрорегионе весь экономический потенциал", - сказал Мишустин в ходе стратегической сессии по вопросам развития Арктической зоны России. Он отметил, что с точки зрения климатических условий Арктика - сложный регион, однако его инвестиционная привлекательность очень высока. Мишустин напомнил, что по поручению президента правительство использует механизмы для повышения предпринимательской активности в Арктике. Создается необходимая инфраструктура, в частности успешно функционирует крупнейшая в мире свободная экономическая зона и три территории опережающего развития. Также при поддержке государства реализуется почти тысяча проектов с общим объемом частных инвестиций порядка 2 триллионов рублей.
https://ria.ru/20240816/patrushev-1966504606.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, арктика, россия, михаил мишустин
Экономика, Арктика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин призвал формировать комфортные условия для бизнеса в Арктике
Мишустин: создание комфортных условий в Арктике раскроет потенциал региона
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Необходимо формировать комфортные условия для жизни и бизнеса в Арктике, чтобы раскрыть потенциал региона, инвестиционная привлекательность которого высока, убежден премьер РФ Михаил Мишустин.
"Арктика - это более четверти всей территории нашей страны, где проживает примерно 2,5 миллиона человек... Важно и дальше формировать комфортные, качественные условия для проживания там людей, для ведения бизнеса, чтобы в полной мере раскрыть в макрорегионе весь экономический потенциал", - сказал Мишустин в ходе стратегической сессии по вопросам развития Арктической зоны России.
Он отметил, что с точки зрения климатических условий Арктика - сложный регион, однако его инвестиционная привлекательность очень высока.
Мишустин напомнил, что по поручению президента правительство использует механизмы для повышения предпринимательской активности в Арктике. Создается необходимая инфраструктура, в частности успешно функционирует крупнейшая в мире свободная экономическая зона и три территории опережающего развития. Также при поддержке государства реализуется почти тысяча проектов с общим объемом частных инвестиций порядка 2 триллионов рублей.