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Мишустин предложил выработать дополнительные меры по развитию Арктики - РИА Новости, 22.10.2024
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16:26 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/arktika-1979368155.html
Мишустин предложил выработать дополнительные меры по развитию Арктики
Мишустин предложил выработать дополнительные меры по развитию Арктики - РИА Новости, 22.10.2024
Мишустин предложил выработать дополнительные меры по развитию Арктики
Необходимо выработать целый ряд дополнительных мер по развитию Арктики с учетом внешнеэкономической ситуации и значимости региона для национальной безопасности... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T16:26
2024-10-22T16:26
россия
арктика
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Необходимо выработать целый ряд дополнительных мер по развитию Арктики с учетом внешнеэкономической ситуации и значимости региона для национальной безопасности РФ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по вопросам развития Арктической зоны России. "Реализация всех мероприятий по развитию Арктической зоны в рамках стратегии, которую четыре года назад утвердил президент, должна быть продолжена. Однако, учитывая внешнеэкономическую ситуацию и значимость Арктики для национальной безопасности нашей страны, необходимо выработать целый ряд дополнительных мер. Эти вопросы нам сегодня необходимо будет подробно обсудить", - сказал Мишустин.
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россия, арктика, михаил мишустин, экономика
Россия, Арктика, Михаил Мишустин, Экономика
Мишустин предложил выработать дополнительные меры по развитию Арктики

Мишустин: необходимо выработать ряд дополнительных мер по развитию Арктики

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства России Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Необходимо выработать целый ряд дополнительных мер по развитию Арктики с учетом внешнеэкономической ситуации и значимости региона для национальной безопасности РФ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по вопросам развития Арктической зоны России.
"Реализация всех мероприятий по развитию Арктической зоны в рамках стратегии, которую четыре года назад утвердил президент, должна быть продолжена. Однако, учитывая внешнеэкономическую ситуацию и значимость Арктики для национальной безопасности нашей страны, необходимо выработать целый ряд дополнительных мер. Эти вопросы нам сегодня необходимо будет подробно обсудить", - сказал Мишустин.
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РоссияАрктикаМихаил МишустинЭкономика
 
 
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