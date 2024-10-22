https://ria.ru/20241022/arktika-1979368155.html

Мишустин предложил выработать дополнительные меры по развитию Арктики

Мишустин предложил выработать дополнительные меры по развитию Арктики - РИА Новости, 22.10.2024

Мишустин предложил выработать дополнительные меры по развитию Арктики

Необходимо выработать целый ряд дополнительных мер по развитию Арктики с учетом внешнеэкономической ситуации и значимости региона для национальной безопасности... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T16:26

2024-10-22T16:26

2024-10-22T16:26

россия

арктика

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Необходимо выработать целый ряд дополнительных мер по развитию Арктики с учетом внешнеэкономической ситуации и значимости региона для национальной безопасности РФ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по вопросам развития Арктической зоны России. "Реализация всех мероприятий по развитию Арктической зоны в рамках стратегии, которую четыре года назад утвердил президент, должна быть продолжена. Однако, учитывая внешнеэкономическую ситуацию и значимость Арктики для национальной безопасности нашей страны, необходимо выработать целый ряд дополнительных мер. Эти вопросы нам сегодня необходимо будет подробно обсудить", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20240816/patrushev-1966504606.html

россия

арктика

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россия, арктика, михаил мишустин, экономика