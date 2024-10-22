https://ria.ru/20241022/anapa-1979234037.html

В Анапе ликвидировали открытое горение в гостиничном комплексе

В Анапе ликвидировали открытое горение в гостиничном комплексе - РИА Новости, 22.10.2024

В Анапе ликвидировали открытое горение в гостиничном комплексе

Открытое горение в гостиничном комплексе в селе Сукко в Анапе ликвидировано, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T07:20

2024-10-22T07:20

2024-10-22T07:20

происшествия

анапа

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Открытое горение в гостиничном комплексе в селе Сукко в Анапе ликвидировано, сообщила пресс-служба МЧС России. Ранее ведомство сообщало о том, что кровли двух зданий гостиничного комплекса горят в Анапе на 1,1 тысячи квадратных метров. Позднее добавлялось, что пожар в гостиничном комплексе в селе Сукко локализован. "На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241018/pozhar-1978824152.html

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происшествия, анапа, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)