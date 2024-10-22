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В Анапе ликвидировали открытое горение в гостиничном комплексе - РИА Новости, 22.10.2024
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07:20 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/anapa-1979234037.html
В Анапе ликвидировали открытое горение в гостиничном комплексе
В Анапе ликвидировали открытое горение в гостиничном комплексе - РИА Новости, 22.10.2024
В Анапе ликвидировали открытое горение в гостиничном комплексе
Открытое горение в гостиничном комплексе в селе Сукко в Анапе ликвидировано, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T07:20
2024-10-22T07:20
происшествия
анапа
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Открытое горение в гостиничном комплексе в селе Сукко в Анапе ликвидировано, сообщила пресс-служба МЧС России. Ранее ведомство сообщало о том, что кровли двух зданий гостиничного комплекса горят в Анапе на 1,1 тысячи квадратных метров. Позднее добавлялось, что пожар в гостиничном комплексе в селе Сукко локализован. "На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении.
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происшествия, анапа, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Анапа, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Анапе ликвидировали открытое горение в гостиничном комплексе

МЧС: открытое горение в гостиничном комплексе в Анапе ликвидировано

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПожарные автомобили
Пожарные автомобили - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Пожарные автомобили. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Открытое горение в гостиничном комплексе в селе Сукко в Анапе ликвидировано, сообщила пресс-служба МЧС России.
Ранее ведомство сообщало о том, что кровли двух зданий гостиничного комплекса горят в Анапе на 1,1 тысячи квадратных метров. Позднее добавлялось, что пожар в гостиничном комплексе в селе Сукко локализован.
"На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияАнапаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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