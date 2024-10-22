Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий назвал махинации ЕС с российскими активами воровством - РИА Новости, 22.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:54 22.10.2024 (обновлено: 17:59 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/aktivy-1979393695.html
Слуцкий назвал махинации ЕС с российскими активами воровством
Слуцкий назвал махинации ЕС с российскими активами воровством - РИА Новости, 22.10.2024
Слуцкий назвал махинации ЕС с российскими активами воровством
Махинации с доходами от суверенных активов России в ЕС - воровство на государственном уровне, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T17:54
2024-10-22T17:59
россия
страсбург
киев
леонид слуцкий (политик)
урсула фон дер ляйен
сергей лавров
евросоюз
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156146/86/1561468677_0:8:3143:1776_1920x0_80_0_0_cbd3eaa540003cb941389255f85e3c89.jpg
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Махинации с доходами от суверенных активов России в ЕС - воровство на государственном уровне, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. Европейский парламент, где большинство имеют сторонники нынешней главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, на пленарной сессии во вторник в Страсбурге большинством голосов поддержал предложенный ранее Еврокомиссией механизм выделения кредита Киеву в размере 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных суверенных активов России, следует из итогов голосования. "Махинации с доходами от суверенных активов России в ЕС - точно такое же воровство на государственном уровне. Любые схемы и механизмы спонсирования за их счет укрофашисткого режима юридически ничтожны, вне международного права и, по сути, выдержаны в духе колониального мышления. И, безусловно, подрывают доверие к западной кредитно-финансовой системе, в том числе со стороны стран Глобального большинства. Евросоюз обретает репутацию бандитского синдиката", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Парламентарий отметил, что Россия ответит адекватно и соразмерно. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://ria.ru/20241019/dohody-1978912314.html
https://ria.ru/20240925/es-1974598742.html
россия
страсбург
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156146/86/1561468677_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_33c1e38934dcd55efd58b5d667ea3088.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, страсбург, киев, леонид слуцкий (политик), урсула фон дер ляйен, сергей лавров, евросоюз, госдума рф, еврокомиссия, общество
Россия, Страсбург, Киев, Леонид Слуцкий (политик), Урсула фон дер Ляйен, Сергей Лавров, Евросоюз, Госдума РФ, Еврокомиссия, Общество
Слуцкий назвал махинации ЕС с российскими активами воровством

Слуцкий счел махинации ЕС с российскими активами воровством на госуровне

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Махинации с доходами от суверенных активов России в ЕС - воровство на государственном уровне, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
Европейский парламент, где большинство имеют сторонники нынешней главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, на пленарной сессии во вторник в Страсбурге большинством голосов поддержал предложенный ранее Еврокомиссией механизм выделения кредита Киеву в размере 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных суверенных активов России, следует из итогов голосования.
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
Главы Минобороны G7: доходы от российских активов пойдут на помощь Украине
19 октября, 19:17
"Махинации с доходами от суверенных активов России в ЕС - точно такое же воровство на государственном уровне. Любые схемы и механизмы спонсирования за их счет укрофашисткого режима юридически ничтожны, вне международного права и, по сути, выдержаны в духе колониального мышления. И, безусловно, подрывают доверие к западной кредитно-финансовой системе, в том числе со стороны стран Глобального большинства. Евросоюз обретает репутацию бандитского синдиката", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Парламентарий отметил, что Россия ответит адекватно и соразмерно.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
В ЕС начали согласование предложения по кредиту Киеву под российские активы
25 сентября, 13:49
 
РоссияСтрасбургКиевЛеонид Слуцкий (политик)Урсула фон дер ЛяйенСергей ЛавровЕвросоюзГосдума РФЕврокомиссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала