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Слуцкий назвал махинации ЕС с российскими активами воровством

Слуцкий назвал махинации ЕС с российскими активами воровством - РИА Новости, 22.10.2024

Слуцкий назвал махинации ЕС с российскими активами воровством

Махинации с доходами от суверенных активов России в ЕС - воровство на государственном уровне, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T17:54

2024-10-22T17:54

2024-10-22T17:59

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Махинации с доходами от суверенных активов России в ЕС - воровство на государственном уровне, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. Европейский парламент, где большинство имеют сторонники нынешней главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, на пленарной сессии во вторник в Страсбурге большинством голосов поддержал предложенный ранее Еврокомиссией механизм выделения кредита Киеву в размере 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных суверенных активов России, следует из итогов голосования. "Махинации с доходами от суверенных активов России в ЕС - точно такое же воровство на государственном уровне. Любые схемы и механизмы спонсирования за их счет укрофашисткого режима юридически ничтожны, вне международного права и, по сути, выдержаны в духе колониального мышления. И, безусловно, подрывают доверие к западной кредитно-финансовой системе, в том числе со стороны стран Глобального большинства. Евросоюз обретает репутацию бандитского синдиката", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Парламентарий отметил, что Россия ответит адекватно и соразмерно. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

https://ria.ru/20241019/dohody-1978912314.html

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россия, страсбург, киев, леонид слуцкий (политик), урсула фон дер ляйен, сергей лавров, евросоюз, госдума рф, еврокомиссия, общество