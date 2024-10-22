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Страны G7 планируют не размораживать российские активы после СВО, пишут СМИ - РИА Новости, 22.10.2024
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14:07 22.10.2024 (обновлено: 14:11 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/aktivy-1979321473.html
Страны G7 планируют не размораживать российские активы после СВО, пишут СМИ
Страны G7 планируют не размораживать российские активы после СВО, пишут СМИ - РИА Новости, 22.10.2024
Страны G7 планируют не размораживать российские активы после СВО, пишут СМИ
Страны G7 планируют не размораживать российские активы даже после окончания конфликта на Украине, пишет издание Nikkei. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T14:07
2024-10-22T14:11
россия
киев
украина
урсула фон дер ляйен
сергей лавров
евросоюз
еврокомиссия
g7
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Страны G7 планируют не размораживать российские активы даже после окончания конфликта на Украине, пишет издание Nikkei. В РФ неоднократно называли заморозку российских активов воровством. "Мы... подтверждаем, что российские суверенные активы в наших юрисдикциях останутся замороженными до тех пор, пока Россия не остановит свою агрессии и не заплатит за ущерб, причиненный Украине", - приводит газета слова из проекта заявления лидеров "семерки". По данным издания, в проекте документа также содержится гарантия выплаты Киеву кредита в размере 50 миллиардов долларов с погашением из доходов от замороженных активов РФ. Отмечается, что это заявление будет опубликовано в этом месяце. В МИД РФ ранее неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен 20 сентября во время визита в Киев сообщила, что ЕК утвердила свое предложение странам ЕС по выделению Украине кредита в размере 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных суверенных российских активов. Кроме того, ЕК предложила увеличить сроки заморозки российских активов в рамках антироссийских санкций с полугода до 36 месяцев для обеспечения лучших гарантий погашения кредита. Это решение требует получения единогласной поддержки в Совете ЕС, его в данный момент блокирует Венгрия. Постоянные представители стран Евросоюза 9 октября предварительно согласовали механизм выдачи кредита Киеву. При этом западные СМИ сообщали о разногласиях между странами ЕС и США по вопросу гарантий этого кредита. В частности, Вашингтон якобы настаивает на том, чтобы ЕС сделал заморозку российских активов бессрочной, гарантировав таким образом их использование для погашения кредита Киеву. Однако среди стран ЕС, где хранится большая часть замороженных российских средств, нет единого мнения по этому вопросу. В июле 2024 года еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони сообщил, что ЕК в срочном порядке готовит предложение по кредиту Киеву на 50 миллиардов долларов с погашением за счет доходов от замороженных активов России, но под гарантии резерва бюджета Евросоюза. Он заявил о желании ЕК подготовить такое предложение в кратчайшие сроки, поскольку предлагаемый комиссией механизм базируется на гарантиях резерва бюджета ЕС, который, по его словам, можно использовать только до конца текущего года.
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россия, киев, украина, урсула фон дер ляйен, сергей лавров, евросоюз, еврокомиссия, g7, паоло джентилони, в мире
Россия, Киев, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Сергей Лавров, Евросоюз, Еврокомиссия, G7, Паоло Джентилони, В мире
Страны G7 планируют не размораживать российские активы после СВО, пишут СМИ

Nikkei: страны G7 не планируют размораживать активы РФ даже после СВО

© AP Photo / ﻿﻿Michael Probst, FileШтаб-квартира Европейского центрального банка во Франкфурте
Штаб-квартира Европейского центрального банка во Франкфурте - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© AP Photo / ﻿﻿Michael Probst, File
Штаб-квартира Европейского центрального банка во Франкфурте. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Страны G7 планируют не размораживать российские активы даже после окончания конфликта на Украине, пишет издание Nikkei.
В РФ неоднократно называли заморозку российских активов воровством.
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Постпреды стран ЕС согласовали выдачу кредита Киеву под российские активы
9 октября, 19:18
"Мы... подтверждаем, что российские суверенные активы в наших юрисдикциях останутся замороженными до тех пор, пока Россия не остановит свою агрессии и не заплатит за ущерб, причиненный Украине", - приводит газета слова из проекта заявления лидеров "семерки".
По данным издания, в проекте документа также содержится гарантия выплаты Киеву кредита в размере 50 миллиардов долларов с погашением из доходов от замороженных активов РФ.
Отмечается, что это заявление будет опубликовано в этом месяце.
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17 сентября, 15:21
В МИД РФ ранее неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен 20 сентября во время визита в Киев сообщила, что ЕК утвердила свое предложение странам ЕС по выделению Украине кредита в размере 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных суверенных российских активов. Кроме того, ЕК предложила увеличить сроки заморозки российских активов в рамках антироссийских санкций с полугода до 36 месяцев для обеспечения лучших гарантий погашения кредита. Это решение требует получения единогласной поддержки в Совете ЕС, его в данный момент блокирует Венгрия.
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МИД прокомментировал передачу средств от российских активов на помощь Киеву
20 сентября, 11:00
Постоянные представители стран Евросоюза 9 октября предварительно согласовали механизм выдачи кредита Киеву.
При этом западные СМИ сообщали о разногласиях между странами ЕС и США по вопросу гарантий этого кредита. В частности, Вашингтон якобы настаивает на том, чтобы ЕС сделал заморозку российских активов бессрочной, гарантировав таким образом их использование для погашения кредита Киеву. Однако среди стран ЕС, где хранится большая часть замороженных российских средств, нет единого мнения по этому вопросу.
В июле 2024 года еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони сообщил, что ЕК в срочном порядке готовит предложение по кредиту Киеву на 50 миллиардов долларов с погашением за счет доходов от замороженных активов России, но под гарантии резерва бюджета Евросоюза. Он заявил о желании ЕК подготовить такое предложение в кратчайшие сроки, поскольку предлагаемый комиссией механизм базируется на гарантиях резерва бюджета ЕС, который, по его словам, можно использовать только до конца текущего года.
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ЕК планирует 40 лет погашать кредит, выданный Киеву под российские активы
20 сентября, 15:53
 
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