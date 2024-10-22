https://ria.ru/20241022/aeroflot-1979339693.html
"Аэрофлот" выполнит благотворительный рейс из Москвы в Архангельск
"Аэрофлот" выполнит благотворительный рейс из Москвы в Архангельск - РИА Новости, 22.10.2024
"Аэрофлот" выполнит благотворительный рейс из Москвы в Архангельск
Авиакомпания "Аэрофлот" выполнит благотворительный рейс по маршруту Москва — Архангельск, сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T15:16
2024-10-22T15:16
2024-10-22T15:16
москва
луганская народная республика
архангельск
игорь бутман
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
airbus a321
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842501013_0:0:3226:1815_1920x0_80_0_0_2dfc73ee3ad3e6f99b14e80b86191125.jpg
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" выполнит благотворительный рейс по маршруту Москва — Архангельск, сообщает пресс-служба перевозчика. Средства, вырученные от продажи билетов, авиакомпания направит на закупку новогодних подарков для воспитанников подшефных детских домов в Луганской Народной Республике, Московской и Владимирской областях. Специальными гостями и непосредственными участниками благотворительной акции станут народный артист России Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр. Во время выполнения регулярного рейса на борту лайнера Airbus A321 пассажиров ожидает музыкальный праздник — джазовый сет* от маэстро Бутмана и участников Московского джазового оркестра, который в этом году отмечает свое 25-летие. Вылет рейса SU1332 состоится 27 ноября в 10:00 из Терминала B аэропорта Шереметьево. "Аэрофлот" проводит уже второй благотворительный рейс в текущем году. 1 июня авиакомпания выполнила первый благотворительный перелет из Москвы в Сочи. Вырученные от продажи билетов средства были направлены на организацию летнего отдыха детей из Лутугинской специальной школы-интерната (ЛНР). *Программа зависит от метеоусловий на пути следования и может подлежать изменениям.
https://ria.ru/20241018/aeroflot-1978735252.html
https://ria.ru/20241017/aeroflot-1978556091.html
москва
луганская народная республика
архангельск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842501013_495:0:3226:2048_1920x0_80_0_0_ddd6073e8a27d7656809e63d6afc7348.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, луганская народная республика, архангельск, игорь бутман, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), airbus a321
Москва, Луганская Народная Республика, Архангельск, Игорь Бутман, Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Airbus A321