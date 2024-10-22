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"Аэрофлот" выполнит благотворительный рейс из Москвы в Архангельск - РИА Новости, 22.10.2024
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15:16 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/aeroflot-1979339693.html
"Аэрофлот" выполнит благотворительный рейс из Москвы в Архангельск
"Аэрофлот" выполнит благотворительный рейс из Москвы в Архангельск - РИА Новости, 22.10.2024
"Аэрофлот" выполнит благотворительный рейс из Москвы в Архангельск
Авиакомпания "Аэрофлот" выполнит благотворительный рейс по маршруту Москва — Архангельск, сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T15:16
2024-10-22T15:16
москва
луганская народная республика
архангельск
игорь бутман
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
airbus a321
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" выполнит благотворительный рейс по маршруту Москва — Архангельск, сообщает пресс-служба перевозчика. Средства, вырученные от продажи билетов, авиакомпания направит на закупку новогодних подарков для воспитанников подшефных детских домов в Луганской Народной Республике, Московской и Владимирской областях. Специальными гостями и непосредственными участниками благотворительной акции станут народный артист России Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр. Во время выполнения регулярного рейса на борту лайнера Airbus A321 пассажиров ожидает музыкальный праздник — джазовый сет* от маэстро Бутмана и участников Московского джазового оркестра, который в этом году отмечает свое 25-летие. Вылет рейса SU1332 состоится 27 ноября в 10:00 из Терминала B аэропорта Шереметьево. "Аэрофлот" проводит уже второй благотворительный рейс в текущем году. 1 июня авиакомпания выполнила первый благотворительный перелет из Москвы в Сочи. Вырученные от продажи билетов средства были направлены на организацию летнего отдыха детей из Лутугинской специальной школы-интерната (ЛНР). *Программа зависит от метеоусловий на пути следования и может подлежать изменениям.
https://ria.ru/20241018/aeroflot-1978735252.html
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москва
луганская народная республика
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москва, луганская народная республика, архангельск, игорь бутман, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), airbus a321
Москва, Луганская Народная Республика, Архангельск, Игорь Бутман, Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Airbus A321

"Аэрофлот" выполнит благотворительный рейс из Москвы в Архангельск

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкСимволика "Аэрофлота" на стойке в аэропорту
Символика Аэрофлота на стойке в аэропорту - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Символика "Аэрофлота" на стойке в аэропорту
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" выполнит благотворительный рейс по маршруту Москва — Архангельск, сообщает пресс-служба перевозчика.
Средства, вырученные от продажи билетов, авиакомпания направит на закупку новогодних подарков для воспитанников подшефных детских домов в Луганской Народной Республике, Московской и Владимирской областях. Специальными гостями и непосредственными участниками благотворительной акции станут народный артист России Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр.
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Во время выполнения регулярного рейса на борту лайнера Airbus A321 пассажиров ожидает музыкальный праздник — джазовый сет* от маэстро Бутмана и участников Московского джазового оркестра, который в этом году отмечает свое 25-летие. Вылет рейса SU1332 состоится 27 ноября в 10:00 из Терминала B аэропорта Шереметьево.
"Аэрофлот" проводит уже второй благотворительный рейс в текущем году. 1 июня авиакомпания выполнила первый благотворительный перелет из Москвы в Сочи. Вырученные от продажи билетов средства были направлены на организацию летнего отдыха детей из Лутугинской специальной школы-интерната (ЛНР).
*Программа зависит от метеоусловий на пути следования и может подлежать изменениям.
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МоскваЛуганская Народная РеспубликаАрхангельскИгорь БутманАэрофлотШереметьево (аэропорт)Airbus A321
 
 
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