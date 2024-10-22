https://ria.ru/20241022/aeroflot-1979339693.html

"Аэрофлот" выполнит благотворительный рейс из Москвы в Архангельск

"Аэрофлот" выполнит благотворительный рейс из Москвы в Архангельск - РИА Новости, 22.10.2024

"Аэрофлот" выполнит благотворительный рейс из Москвы в Архангельск

Авиакомпания "Аэрофлот" выполнит благотворительный рейс по маршруту Москва — Архангельск, сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T15:16

2024-10-22T15:16

2024-10-22T15:16

москва

луганская народная республика

архангельск

игорь бутман

аэрофлот

шереметьево (аэропорт)

airbus a321

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" выполнит благотворительный рейс по маршруту Москва — Архангельск, сообщает пресс-служба перевозчика. Средства, вырученные от продажи билетов, авиакомпания направит на закупку новогодних подарков для воспитанников подшефных детских домов в Луганской Народной Республике, Московской и Владимирской областях. Специальными гостями и непосредственными участниками благотворительной акции станут народный артист России Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр. Во время выполнения регулярного рейса на борту лайнера Airbus A321 пассажиров ожидает музыкальный праздник — джазовый сет* от маэстро Бутмана и участников Московского джазового оркестра, который в этом году отмечает свое 25-летие. Вылет рейса SU1332 состоится 27 ноября в 10:00 из Терминала B аэропорта Шереметьево. "Аэрофлот" проводит уже второй благотворительный рейс в текущем году. 1 июня авиакомпания выполнила первый благотворительный перелет из Москвы в Сочи. Вырученные от продажи билетов средства были направлены на организацию летнего отдыха детей из Лутугинской специальной школы-интерната (ЛНР). *Программа зависит от метеоусловий на пути следования и может подлежать изменениям.

https://ria.ru/20241018/aeroflot-1978735252.html

https://ria.ru/20241017/aeroflot-1978556091.html

москва

луганская народная республика

архангельск

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москва, луганская народная республика, архангельск, игорь бутман, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), airbus a321