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Умер старейший журналист Иркутской области Владимир Ходий
Умер старейший журналист Иркутской области Владимир Ходий - РИА Новости, 21.10.2024
Умер старейший журналист Иркутской области Владимир Ходий
Журналист из Иркутской области Владимир Ходий скончался в понедельник на 88-м году жизни, сообщил Союз журналистов России (СЖР) в Telegram-канале. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T10:05
2024-10-21T10:05
2024-10-21T10:06
иркутская область
союз журналистов россии
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Журналист из Иркутской области Владимир Ходий скончался в понедельник на 88-м году жизни, сообщил Союз журналистов России (СЖР) в Telegram-канале."Двадцать первого октября 2024 года на восемьдесят восьмом году из жизни ушёл Владимир Васильевич Ходий, старейший журналист Иркутской области", - говорится в сообщении СЖР. Про Ходия узнали, когда он был студентом, его первые тексты выходили под псевдонимом В. Херсонский. "После получения диплома – литературный сотрудник редакции "Восточно-Сибирской правды". Затем репортер, спортивный обозреватель, автор научной, вузовской, культурной колонки, заведующий отделами информации, пропаганды и агитации, руководитель секретариата редакции, заместитель главного редактора", - добавляется в сообщении. В последние годы Ходий стал автором-составителем нескольких книг об истории Иркутской области XX века. "Владимир Васильевич, прощайте. Вы были настоящим журналистом и гражданином!" - говорится в сообщении СЖР.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иркутская область, союз журналистов россии
Иркутская область, Союз журналистов России
Умер старейший журналист Иркутской области Владимир Ходий
Старейший журналист в Иркутской области Владимир Ходий умер на 88-м году жизни
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.
Журналист из Иркутской области Владимир Ходий скончался в понедельник на 88-м году жизни, сообщил Союз журналистов России (СЖР) в Telegram-канале
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"Двадцать первого октября 2024 года на восемьдесят восьмом году из жизни ушёл Владимир Васильевич Ходий, старейший журналист Иркутской области", - говорится в сообщении СЖР.
Про Ходия узнали, когда он был студентом, его первые тексты выходили под псевдонимом В. Херсонский.
"После получения диплома – литературный сотрудник редакции "Восточно-Сибирской правды". Затем репортер, спортивный обозреватель, автор научной, вузовской, культурной колонки, заведующий отделами информации, пропаганды и агитации, руководитель секретариата редакции, заместитель главного редактора", - добавляется в сообщении.
В последние годы Ходий стал автором-составителем нескольких книг об истории Иркутской области XX века.
"Владимир Васильевич, прощайте. Вы были настоящим журналистом и гражданином!" - говорится в сообщении СЖР.