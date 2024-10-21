Рейтинг@Mail.ru
Умер старейший журналист Иркутской области Владимир Ходий - РИА Новости, 21.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:05 21.10.2024 (обновлено: 10:06 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/zhurnalist-1979074011.html
Умер старейший журналист Иркутской области Владимир Ходий
Умер старейший журналист Иркутской области Владимир Ходий - РИА Новости, 21.10.2024
Умер старейший журналист Иркутской области Владимир Ходий
Журналист из Иркутской области Владимир Ходий скончался в понедельник на 88-м году жизни, сообщил Союз журналистов России (СЖР) в Telegram-канале. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T10:05
2024-10-21T10:06
иркутская область
союз журналистов россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979073829_0:23:1024:599_1920x0_80_0_0_35cbbdf0f9012d1fe6a1550ee814d6e0.jpg
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Журналист из Иркутской области Владимир Ходий скончался в понедельник на 88-м году жизни, сообщил Союз журналистов России (СЖР) в Telegram-канале."Двадцать первого октября 2024 года на восемьдесят восьмом году из жизни ушёл Владимир Васильевич Ходий, старейший журналист Иркутской области", - говорится в сообщении СЖР. Про Ходия узнали, когда он был студентом, его первые тексты выходили под псевдонимом В. Херсонский. "После получения диплома – литературный сотрудник редакции "Восточно-Сибирской правды". Затем репортер, спортивный обозреватель, автор научной, вузовской, культурной колонки, заведующий отделами информации, пропаганды и агитации, руководитель секретариата редакции, заместитель главного редактора", - добавляется в сообщении. В последние годы Ходий стал автором-составителем нескольких книг об истории Иркутской области XX века. "Владимир Васильевич, прощайте. Вы были настоящим журналистом и гражданином!" - говорится в сообщении СЖР.
иркутская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979073829_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_d5141adc21422697b5abce0b77c53d53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иркутская область, союз журналистов россии
Иркутская область, Союз журналистов России
Умер старейший журналист Иркутской области Владимир Ходий

Старейший журналист в Иркутской области Владимир Ходий умер на 88-м году жизни

© Фото : соцсети журналистаЖурналист Владимир Ходий
Журналист Владимир Ходий - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© Фото : соцсети журналиста
Журналист Владимир Ходий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Журналист из Иркутской области Владимир Ходий скончался в понедельник на 88-м году жизни, сообщил Союз журналистов России (СЖР) в Telegram-канале.
«
"Двадцать первого октября 2024 года на восемьдесят восьмом году из жизни ушёл Владимир Васильевич Ходий, старейший журналист Иркутской области", - говорится в сообщении СЖР.
Про Ходия узнали, когда он был студентом, его первые тексты выходили под псевдонимом В. Херсонский.
"После получения диплома – литературный сотрудник редакции "Восточно-Сибирской правды". Затем репортер, спортивный обозреватель, автор научной, вузовской, культурной колонки, заведующий отделами информации, пропаганды и агитации, руководитель секретариата редакции, заместитель главного редактора", - добавляется в сообщении.
В последние годы Ходий стал автором-составителем нескольких книг об истории Иркутской области XX века.
"Владимир Васильевич, прощайте. Вы были настоящим журналистом и гражданином!" - говорится в сообщении СЖР.
 
Иркутская областьСоюз журналистов России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала