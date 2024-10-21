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Умер старейший журналист Иркутской области Владимир Ходий

Умер старейший журналист Иркутской области Владимир Ходий - РИА Новости, 21.10.2024

Умер старейший журналист Иркутской области Владимир Ходий

Журналист из Иркутской области Владимир Ходий скончался в понедельник на 88-м году жизни, сообщил Союз журналистов России (СЖР) в Telegram-канале. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T10:05

2024-10-21T10:05

2024-10-21T10:06

иркутская область

союз журналистов россии

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Журналист из Иркутской области Владимир Ходий скончался в понедельник на 88-м году жизни, сообщил Союз журналистов России (СЖР) в Telegram-канале."Двадцать первого октября 2024 года на восемьдесят восьмом году из жизни ушёл Владимир Васильевич Ходий, старейший журналист Иркутской области", - говорится в сообщении СЖР. Про Ходия узнали, когда он был студентом, его первые тексты выходили под псевдонимом В. Херсонский. "После получения диплома – литературный сотрудник редакции "Восточно-Сибирской правды". Затем репортер, спортивный обозреватель, автор научной, вузовской, культурной колонки, заведующий отделами информации, пропаганды и агитации, руководитель секретариата редакции, заместитель главного редактора", - добавляется в сообщении. В последние годы Ходий стал автором-составителем нескольких книг об истории Иркутской области XX века. "Владимир Васильевич, прощайте. Вы были настоящим журналистом и гражданином!" - говорится в сообщении СЖР.

иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

иркутская область, союз журналистов россии