https://ria.ru/20241021/zaschita-1979203243.html
Защита обжаловала арест бывшего замгубернатора Брянской области
Защита обжаловала арест бывшего замгубернатора Брянской области - РИА Новости, 21.10.2024
Защита обжаловала арест бывшего замгубернатора Брянской области
Защита обжаловала арест бывшего замгубернатора Брянской области Александра Петроченко по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T21:13
2024-10-21T21:13
2024-10-21T21:13
происшествия
брянская область
россия
москва
александр богомаз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978386313_0:0:1147:645_1920x0_80_0_0_051f118450f87e843066f6f7fd2eb312.jpg
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Защита обжаловала арест бывшего замгубернатора Брянской области Александра Петроченко по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступила апелляционная жалоба защиты на постановление об избрании Петроченко меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства. Басманный суд Москвы 16 октября арестовал чиновника до 14 декабря. Потроченко вменяется получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ), ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Ранее Петроченко исключили из состава правительства Брянской области. Также губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что УФСБ России по Брянской области проводит проверку в отношении Петроченко.
https://ria.ru/20240829/gorlov-1969144936.html
брянская область
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978386313_0:0:931:698_1920x0_80_0_0_d7d881c97356865ac433aa4bddf1f5ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, россия, москва, александр богомаз
Происшествия, Брянская область, Россия, Москва, Александр Богомаз
Защита обжаловала арест бывшего замгубернатора Брянской области
Защита обжаловала арест брянского экс-замгубернатора Петроченко по делу о взятке