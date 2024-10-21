https://ria.ru/20241021/zaschita-1979203243.html

Защита обжаловала арест бывшего замгубернатора Брянской области

Защита обжаловала арест бывшего замгубернатора Брянской области - РИА Новости, 21.10.2024

Защита обжаловала арест бывшего замгубернатора Брянской области

Защита обжаловала арест бывшего замгубернатора Брянской области Александра Петроченко по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T21:13

2024-10-21T21:13

2024-10-21T21:13

происшествия

брянская область

россия

москва

александр богомаз

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Защита обжаловала арест бывшего замгубернатора Брянской области Александра Петроченко по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступила апелляционная жалоба защиты на постановление об избрании Петроченко меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства. Басманный суд Москвы 16 октября арестовал чиновника до 14 декабря. Потроченко вменяется получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ), ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Ранее Петроченко исключили из состава правительства Брянской области. Также губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что УФСБ России по Брянской области проводит проверку в отношении Петроченко.

https://ria.ru/20240829/gorlov-1969144936.html

брянская область

россия

москва

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, брянская область, россия, москва, александр богомаз