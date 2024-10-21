https://ria.ru/20241021/zaporozhe-1979060758.html
В Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры
В Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры - РИА Новости, 21.10.2024
В Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры
Объекты инфраструктуры повреждены на подконтрольной ВСУ части территории Запорожской области после взрывов, сообщил в понедельник назначенный Киевом глава... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T09:01
2024-10-21T09:01
2024-10-21T09:01
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запорожская областная государственная администрация
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Объекты инфраструктуры повреждены на подконтрольной ВСУ части территории Запорожской области после взрывов, сообщил в понедельник назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале. Федоров написал, что в регионе в минувшие сутки прогремело 229 взрывов, в результате чего повреждены объекты инфраструктуры. Чиновник при этом не уточнил, о каких именно объектах идет речь, но отметил, что мирные жители не пострадали. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром региона стал Мелитополь.
https://ria.ru/20240809/vsu-1965098696.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры
Глава Запорожской ОВА Федоров сообщил о повреждении инфраструктуры после взрывов