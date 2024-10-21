https://ria.ru/20241021/vsu-1979103052.html

В ВСУ признают, что мобилизация идет плохо, пишут СМИ

В ВСУ признают, что мобилизация идет плохо, пишут СМИ - РИА Новости, 21.10.2024

В ВСУ признают, что мобилизация идет плохо, пишут СМИ

Украинские военные признают, что мобилизация в стране идет плохо, а тех, кого силой заставляют вступить в ряды ВСУ, они не хотят видеть рядом с собой, пишет... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T13:01

2024-10-21T13:01

2024-10-21T15:28

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Украинские военные признают, что мобилизация в стране идет плохо, а тех, кого силой заставляют вступить в ряды ВСУ, они не хотят видеть рядом с собой, пишет испанская газета Pais со ссылкой на находящихся на позициях в населенном пункте Курахово в ДНР солдат ВСУ. Один из офицеров подразделения ВСУ с позывным Шкода подтвердил изданию, что мобилизация в стране идет плохо, потому что люди напуганы. "Они видят, что вас силой забирают на улице и отправляют на фронт без особой подготовки... Я не хочу, чтобы рядом со мной был кто-то такой, немотивированный, потому что от этого зависит моя жизнь", - приводит издание слова военного. Ранее политтехнолог, экс-глава образованной Киевом Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что принудительно мобилизованные украинцы являются балластом для ВСУ, лишь один из 25 таких военнослужащих может пойти в бой, остальные - потенциальные дезертиры. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20241020/ukraine-1979021764.html

https://ria.ru/20241017/zaluzhnyy-1978590833.html

https://ria.ru/20241021/ukraina-1978711217.html

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