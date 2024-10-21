https://ria.ru/20241021/vsu-1979102552.html

ВСУ вынуждены отступать из-за нехватки военных, пишут СМИ

ВСУ вынуждены отступать из-за нехватки военных, пишут СМИ - РИА Новости, 21.10.2024

ВСУ вынуждены отступать из-за нехватки военных, пишут СМИ

Украинские военные жалуются на бегство своих сослуживцев с позиций, из-за нехватки военных, отсутствия ротации, а также общей деморализации они вынуждены... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T12:56

2024-10-21T12:56

2024-10-21T15:28

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Украинские военные жалуются на бегство своих сослуживцев с позиций, из-за нехватки военных, отсутствия ротации, а также общей деморализации они вынуждены отступать, пишет испанская газета Pais со ссылкой на находящихся на позициях в населенном пункте Курахово в ДНР солдат ВСУ. "Почему мы идем назад? Потому что у нас нет ротаций, мы не отдыхаем, мы деморализованы", - заявил один из офицеров с позывным Шкода. Как отмечает газета, этот военный, как и другие, с которыми поговорило издание на прошлой неделе на этом участке фронта, заявляет о растущей проблеме - бегущих со своих позиций солдатах. Издание приводит слова военного ВСУ, который рассказал о своем сослуживце. "Он был измотан, больше не мог, и командиры не давали ему отдыха. Несколько дней назад он ушел, вот так просто", - приводит газета рассказ военного. Ранее издание "Украинская правда" сообщало, что офис генерального прокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тысяч - по дезертирству с начала 2022 года. Из ответа прокуратуры следует, что при этом с начала года зарегистрировано втрое больше случаев самовольного оставления части и почти в четыре раза больше дезертирства, чем за аналогичный период прошлого года. Количество судебных дел при этом в десятки раз меньше численности зарегистрированных уголовных правонарушений. По данным издания, в 2022 году за самовольное оставление части было вынесено 1,5 тысячи приговоров, в 2023 году - 2,1 тысячи, в этом году приговоры получили 766 военнообязанных. За дезертирство в 2022 году вынесено 179 приговоров, в прошлом году - 195, с января этого года по сентябрь - 177. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения. Украинский телеканал "Новости.Live" со ссылкой на украинского политического и общественного деятеля Олеся Дония 23 августа сообщал, что в стране в этом году зафиксировано 37 тысяч случаев дезертирства и самовольного оставления части, что в четыре раза больше, чем в 2022 году. Депутат Рады Руслан Горбенко сообщал, что на Украине за самовольное оставление части или отказ участвовать в боях возбуждено более 80 тысяч уголовных дел.

https://ria.ru/20241014/plennyj-1977894018.html

https://ria.ru/20241020/ukraina-1978916403.html

https://ria.ru/20241021/vsu-1979079487.html

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в мире, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины