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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье - РИА Новости, 21.10.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье
Взрыв прогремел в понедельник в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T09:48
2024-10-21T09:48
2024-10-21T09:48
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Взрыв прогремел в понедельник в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Запорожье прозвучал звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявлена воздушная тревога. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Запорожская область, Киев, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье
"Общественное": в Запорожье прогремел взрыв