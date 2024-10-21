https://ria.ru/20241021/vsu-1979069695.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье - РИА Новости, 21.10.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье

Взрыв прогремел в понедельник в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T09:48

2024-10-21T09:48

2024-10-21T09:48

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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Взрыв прогремел в понедельник в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Запорожье прозвучал звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявлена воздушная тревога. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20241020/zaporozhe-1978948990.html

запорожье

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в мире, запорожье, запорожская область, киев, вооруженные силы украины