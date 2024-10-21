Запад ведет гибридную войну против России, заявил Лавров
Лавров: война Запада против России пока носит гибридные элементы
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Война Запада против РФ пока носит гибридные элементы, но все больше переходит в настоящую, в "прямую" войну, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.
"Создается впечатление, что так же, как Гитлер поставил под нацистские знамена большую часть Европы, включая французов, испанцев, скандинавов, так и США сейчас сплачивают Европу для того, чтобы она взяла на себя основную тяжесть войны с Россией - пока с элементами гибридной войны, но все больше переходящую в настоящую, в "прямую" войну против нас. И тоже под нацистским знаменем. Только на этот раз "знаменосец" не Гитлер, а Зеленский", - сказал он в интервью сайту "АиФ".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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