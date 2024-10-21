https://ria.ru/20241021/vosstanie-1979132807.html

СМИ: ВСУ устроили восстание в Донбассе, отказавшись выполнять приказы

СМИ: ВСУ устроили восстание в Донбассе, отказавшись выполнять приказы - РИА Новости, 21.10.2024

СМИ: ВСУ устроили восстание в Донбассе, отказавшись выполнять приказы

Украинский военный рассказал, как 116-я отдельная бригада территориальной обороны ВСУ во время нахождения на позициях в городе Курахово в Донбассе к западу от... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T15:22

2024-10-21T15:22

2024-10-21T15:25

специальная военная операция на украине

россия

курская область

донбасс

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Украинский военный рассказал, как 116-я отдельная бригада территориальной обороны ВСУ во время нахождения на позициях в городе Курахово в Донбассе к западу от Донецка устроила восстание, отказавшись выполнять приказы, и была переправлена в Сумскую область, пишет испанская газета Pais. "Александр, офицер 119-й бригады теробороны, рассказал, что в 116-й бригаде теробороны произошло массовое восстание в Курахово, они (военные) отказывались следовать приказам и были перенаправлены в Сумы, откуда ведется вторжение в Курскую область", - пишет издание. Ранее Минобороны РФ сообщило, что российская авиация и артиллерия нанесли удары по скоплениям боевиков и техники 13 бригад ВСУ в районах Курской области. Среди перечисленных подразделений ВСУ фигурировала и 116-ая бригада территориальной обороны. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241020/naemnik-1979031716.html

https://ria.ru/20241021/vsu-1979119330.html

россия

курская область

донбасс

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россия, курская область, донбасс, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины