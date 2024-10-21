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СМИ: ВСУ устроили восстание в Донбассе, отказавшись выполнять приказы - РИА Новости, 21.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:22 21.10.2024 (обновлено: 15:25 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/vosstanie-1979132807.html
СМИ: ВСУ устроили восстание в Донбассе, отказавшись выполнять приказы
СМИ: ВСУ устроили восстание в Донбассе, отказавшись выполнять приказы - РИА Новости, 21.10.2024
СМИ: ВСУ устроили восстание в Донбассе, отказавшись выполнять приказы
Украинский военный рассказал, как 116-я отдельная бригада территориальной обороны ВСУ во время нахождения на позициях в городе Курахово в Донбассе к западу от... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T15:22
2024-10-21T15:25
специальная военная операция на украине
россия
курская область
донбасс
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Украинский военный рассказал, как 116-я отдельная бригада территориальной обороны ВСУ во время нахождения на позициях в городе Курахово в Донбассе к западу от Донецка устроила восстание, отказавшись выполнять приказы, и была переправлена в Сумскую область, пишет испанская газета Pais. "Александр, офицер 119-й бригады теробороны, рассказал, что в 116-й бригаде теробороны произошло массовое восстание в Курахово, они (военные) отказывались следовать приказам и были перенаправлены в Сумы, откуда ведется вторжение в Курскую область", - пишет издание. Ранее Минобороны РФ сообщило, что российская авиация и артиллерия нанесли удары по скоплениям боевиков и техники 13 бригад ВСУ в районах Курской области. Среди перечисленных подразделений ВСУ фигурировала и 116-ая бригада территориальной обороны. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241020/naemnik-1979031716.html
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россия, курская область, донбасс, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Донбасс, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
СМИ: ВСУ устроили восстание в Донбассе, отказавшись выполнять приказы

Pais: 116-я бригада ВСУ устроила восстание в Курахово и была переправлена в Сумы

© AP Photo / Sergei ChuzavkovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Украинский военный рассказал, как 116-я отдельная бригада территориальной обороны ВСУ во время нахождения на позициях в городе Курахово в Донбассе к западу от Донецка устроила восстание, отказавшись выполнять приказы, и была переправлена в Сумскую область, пишет испанская газета Pais.
"Александр, офицер 119-й бригады теробороны, рассказал, что в 116-й бригаде теробороны произошло массовое восстание в Курахово, они (военные) отказывались следовать приказам и были перенаправлены в Сумы, откуда ведется вторжение в Курскую область", - пишет издание.
Оружие солдат ВСУ на улице в городе Часов Яр - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
В Донбассе ликвидировали наемника из Колумбии
20 октября, 22:06
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российская авиация и артиллерия нанесли удары по скоплениям боевиков и техники 13 бригад ВСУ в районах Курской области. Среди перечисленных подразделений ВСУ фигурировала и 116-ая бригада территориальной обороны.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
ВСУ допускают, что Курахово скоро попадет в окружение ВС России, пишут СМИ
Вчера, 14:16
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьДонбассВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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