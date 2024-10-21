https://ria.ru/20241021/voenkomy-1979128176.html

На Украине школьников агитируют поступать в военные вузы

На Украине школьников агитируют поступать в военные вузы - РИА Новости, 21.10.2024

На Украине школьников агитируют поступать в военные вузы

Сотрудники военкоматов во Львовской области на западе Украины начали посещать школы и агитировать старшеклассников поступать в военные высшие учебные заведения, РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T14:58

2024-10-21T14:58

2024-10-21T15:01

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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Сотрудники военкоматов во Львовской области на западе Украины начали посещать школы и агитировать старшеклассников поступать в военные высшие учебные заведения, сообщает в понедельник Львовский областной военкомат. Глава образовательно-воспитательного совета всемирного конгресса украинцев Любовь Любчик 18 октября заявляла, что Украину с 2022 года покинули более миллиона школьников. "Во Львовской области агитируют школьников вступать в военные вузы. Военнослужащие РТЦК и СП (военкоматы – ред.) рассказывают старшеклассникам об украинской армии, видах вооружения… и возможности, которые предоставляют высшие военные учебные заведения", - говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети Facebook*. Министр образования Украины Оксен Лисовой 11 октября заявил, что многие украинские старшеклассники, особенно юноши, покидают страну. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В начале октября кабмин Украины внес в Верховную раду законопроект, которым предлагает обязать 17-летних граждан самостоятельно становиться на призывной учет путем уточнения данных в военкомате или в электронном кабинете.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240809/ukraina-1965277445.html

https://ria.ru/20241011/zapret-1977651638.html

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в мире, украина, львовская область, россия, владимир зеленский, верховная рада украины