https://ria.ru/20241021/vino-1979195559.html

Правительство увеличило субсидии отечественным производителям вин

Правительство увеличило субсидии отечественным производителям вин - РИА Новости, 21.10.2024

Правительство увеличило субсидии отечественным производителям вин

Правительство РФ увеличило субсидии отечественным производителям вин, чья продукция имеет подтвержденное высокое качество, говорится в постановлении кабмина. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T20:26

2024-10-21T20:26

2024-10-21T20:27

экономика

россия

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Правительство РФ увеличило субсидии отечественным производителям вин, чья продукция имеет подтвержденное высокое качество, говорится в постановлении кабмина. "При определении ставок устанавливается повышающий коэффициент на один гектар площади закладки виноградных насаждений, включая виноградные питомники... для виноградных насаждений, в отношении которых получателями средств являются производители вина, крепленого вина и игристого вина, имеющие сертификат качества Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России и право на использование эмблем (знаков) "Вино России", "Коньяк России"... - не менее 1,2", - говорится в документе. Уточняется, что средства предусмотрены на приобретение посадочного материала для закладки виноградных насаждений, на мелиорационные мероприятия, включая установку систем орошения, на создание инфраструктуры, а также на внедрение биологических и экологических технологий, исключающих использование вредных химических веществ. Субсидирование отрасли виноградарства осуществляется в рамках федерального проекта "Стимулирование развития виноградарства и виноделия".

https://ria.ru/20241018/minfin-1978723231.html

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экономика, россия