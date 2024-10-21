Рейтинг@Mail.ru
Правительство увеличило субсидии отечественным производителям вин - РИА Новости, 21.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:26 21.10.2024 (обновлено: 20:27 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/vino-1979195559.html
Правительство увеличило субсидии отечественным производителям вин
Правительство увеличило субсидии отечественным производителям вин - РИА Новости, 21.10.2024
Правительство увеличило субсидии отечественным производителям вин
Правительство РФ увеличило субсидии отечественным производителям вин, чья продукция имеет подтвержденное высокое качество, говорится в постановлении кабмина. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T20:26
2024-10-21T20:27
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153209/54/1532095495_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_99a67bd4cd19e07e6d092a554f1141fa.jpg
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Правительство РФ увеличило субсидии отечественным производителям вин, чья продукция имеет подтвержденное высокое качество, говорится в постановлении кабмина. "При определении ставок устанавливается повышающий коэффициент на один гектар площади закладки виноградных насаждений, включая виноградные питомники... для виноградных насаждений, в отношении которых получателями средств являются производители вина, крепленого вина и игристого вина, имеющие сертификат качества Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России и право на использование эмблем (знаков) "Вино России", "Коньяк России"... - не менее 1,2", - говорится в документе. Уточняется, что средства предусмотрены на приобретение посадочного материала для закладки виноградных насаждений, на мелиорационные мероприятия, включая установку систем орошения, на создание инфраструктуры, а также на внедрение биологических и экологических технологий, исключающих использование вредных химических веществ. Субсидирование отрасли виноградарства осуществляется в рамках федерального проекта "Стимулирование развития виноградарства и виноделия".
https://ria.ru/20241018/minfin-1978723231.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153209/54/1532095495_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3be7c6f1db451b3b65c9a81a9dc3683a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия
Экономика, Россия
Правительство увеличило субсидии отечественным производителям вин

Правительство увеличило субсидии производителям вин, имеющим высокое качество

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкНа фестивале молодого вина
На фестивале молодого вина - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
На фестивале молодого вина . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Правительство РФ увеличило субсидии отечественным производителям вин, чья продукция имеет подтвержденное высокое качество, говорится в постановлении кабмина.
"При определении ставок устанавливается повышающий коэффициент на один гектар площади закладки виноградных насаждений, включая виноградные питомники... для виноградных насаждений, в отношении которых получателями средств являются производители вина, крепленого вина и игристого вина, имеющие сертификат качества Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России и право на использование эмблем (знаков) "Вино России", "Коньяк России"... - не менее 1,2", - говорится в документе.
Уточняется, что средства предусмотрены на приобретение посадочного материала для закладки виноградных насаждений, на мелиорационные мероприятия, включая установку систем орошения, на создание инфраструктуры, а также на внедрение биологических и экологических технологий, исключающих использование вредных химических веществ.
Субсидирование отрасли виноградарства осуществляется в рамках федерального проекта "Стимулирование развития виноградарства и виноделия".
Продажа вина - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
В России сократилось потребление импортного вина
18 октября, 13:45
 
ЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала