https://ria.ru/20241021/uragan-1979208465.html

Президент Кубы оценил последствия урагана "Оскар"

Президент Кубы оценил последствия урагана "Оскар" - РИА Новости, 21.10.2024

Президент Кубы оценил последствия урагана "Оскар"

Ураган "Оскар", который обрушился накануне на Кубу, причинил серьезный ущерб восточной части острова, сообщил президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T22:07

2024-10-21T22:07

2024-10-21T22:07

в мире

куба

гуантанамо (город)

мигель диас-канель бермудес

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МЕХИКО, 21 окт - РИА Новости. Ураган "Оскар", который обрушился накануне на Кубу, причинил серьезный ущерб восточной части острова, сообщил президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес. "Ранним утром мы оценили ситуацию после прохождения "Оскара". Сильный ущерб в Баракоа, Майси и Имиасе, с беспрецедентными наводнениями. Всевозможная поддержка для начала восстановления в этих муниципалитетах Гуантанамо уже предоставлена", - написал политик в своем блоге в Х. Атлантический ураган "Оскар" первой категории по шкале Саффира-Симпсона накануне вечером обрушился на кубинский муниципалитет Баракоа. Сейчас он ослаб до категории тропического шторма и, по информации метеорологов, медленно продвигается по восточной части Кубы. Ожидается, что в ближайшее время "Оскар" выйдет обратно в океан. Циклон принес на остров сильнейшие осадки, которые в отдельных районах достигают уже 280 миллиметров, на дорогах зафиксированы оползни и камнепады. В стране остановлена работа ряда железнодорожных и автобусных маршрутов, с понедельника по среду не работают учебные заведения, а также второстепенные государственные службы.

https://ria.ru/20240816/uragan-1966525682.html

куба

гуантанамо (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, куба, гуантанамо (город), мигель диас-канель бермудес