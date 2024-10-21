Рейтинг@Mail.ru
Президент Кубы оценил последствия урагана "Оскар" - РИА Новости, 21.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:07 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/uragan-1979208465.html
Президент Кубы оценил последствия урагана "Оскар"
Президент Кубы оценил последствия урагана "Оскар" - РИА Новости, 21.10.2024
Президент Кубы оценил последствия урагана "Оскар"
Ураган "Оскар", который обрушился накануне на Кубу, причинил серьезный ущерб восточной части острова, сообщил президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T22:07
2024-10-21T22:07
в мире
куба
гуантанамо (город)
мигель диас-канель бермудес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1819998244_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5e8793346982500a15ae6e75a2604fc4.jpg
МЕХИКО, 21 окт - РИА Новости. Ураган "Оскар", который обрушился накануне на Кубу, причинил серьезный ущерб восточной части острова, сообщил президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес. "Ранним утром мы оценили ситуацию после прохождения "Оскара". Сильный ущерб в Баракоа, Майси и Имиасе, с беспрецедентными наводнениями. Всевозможная поддержка для начала восстановления в этих муниципалитетах Гуантанамо уже предоставлена", - написал политик в своем блоге в Х. Атлантический ураган "Оскар" первой категории по шкале Саффира-Симпсона накануне вечером обрушился на кубинский муниципалитет Баракоа. Сейчас он ослаб до категории тропического шторма и, по информации метеорологов, медленно продвигается по восточной части Кубы. Ожидается, что в ближайшее время "Оскар" выйдет обратно в океан. Циклон принес на остров сильнейшие осадки, которые в отдельных районах достигают уже 280 миллиметров, на дорогах зафиксированы оползни и камнепады. В стране остановлена работа ряда железнодорожных и автобусных маршрутов, с понедельника по среду не работают учебные заведения, а также второстепенные государственные службы.
https://ria.ru/20240816/uragan-1966525682.html
куба
гуантанамо (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1819998244_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_818c465f2068cfb16db63545bf4788e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, куба, гуантанамо (город), мигель диас-канель бермудес
В мире, Куба, Гуантанамо (город), Мигель Диас-Канель Бермудес
Президент Кубы оценил последствия урагана "Оскар"

Президент Бермудес: ураган "Оскар" нанес серьезный ущерб восточной части Кубы

© AP Photo / Ramon EspinosaМужчина использует фонарик во время отключения электроэнергии в Гаване, Куба
Мужчина использует фонарик во время отключения электроэнергии в Гаване, Куба - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© AP Photo / Ramon Espinosa
Мужчина использует фонарик во время отключения электроэнергии в Гаване, Куба. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МЕХИКО, 21 окт - РИА Новости. Ураган "Оскар", который обрушился накануне на Кубу, причинил серьезный ущерб восточной части острова, сообщил президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес.
«
"Ранним утром мы оценили ситуацию после прохождения "Оскара". Сильный ущерб в Баракоа, Майси и Имиасе, с беспрецедентными наводнениями. Всевозможная поддержка для начала восстановления в этих муниципалитетах Гуантанамо уже предоставлена", - написал политик в своем блоге в Х.
Атлантический ураган "Оскар" первой категории по шкале Саффира-Симпсона накануне вечером обрушился на кубинский муниципалитет Баракоа. Сейчас он ослаб до категории тропического шторма и, по информации метеорологов, медленно продвигается по восточной части Кубы. Ожидается, что в ближайшее время "Оскар" выйдет обратно в океан.
Циклон принес на остров сильнейшие осадки, которые в отдельных районах достигают уже 280 миллиметров, на дорогах зафиксированы оползни и камнепады.
В стране остановлена работа ряда железнодорожных и автобусных маршрутов, с понедельника по среду не работают учебные заведения, а также второстепенные государственные службы.
Поселение на Бермудских островах - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Ураган вблизи Бермудских островов усилился до второй категории
16 августа, 08:37
 
В миреКубаГуантанамо (город)Мигель Диас-Канель Бермудес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала