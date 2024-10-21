https://ria.ru/20241021/uragan-1979208465.html
Президент Кубы оценил последствия урагана "Оскар"
Президент Кубы оценил последствия урагана "Оскар" - РИА Новости, 21.10.2024
Президент Кубы оценил последствия урагана "Оскар"
Ураган "Оскар", который обрушился накануне на Кубу, причинил серьезный ущерб восточной части острова, сообщил президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T22:07
2024-10-21T22:07
2024-10-21T22:07
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мигель диас-канель бермудес
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МЕХИКО, 21 окт - РИА Новости. Ураган "Оскар", который обрушился накануне на Кубу, причинил серьезный ущерб восточной части острова, сообщил президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес. "Ранним утром мы оценили ситуацию после прохождения "Оскара". Сильный ущерб в Баракоа, Майси и Имиасе, с беспрецедентными наводнениями. Всевозможная поддержка для начала восстановления в этих муниципалитетах Гуантанамо уже предоставлена", - написал политик в своем блоге в Х. Атлантический ураган "Оскар" первой категории по шкале Саффира-Симпсона накануне вечером обрушился на кубинский муниципалитет Баракоа. Сейчас он ослаб до категории тропического шторма и, по информации метеорологов, медленно продвигается по восточной части Кубы. Ожидается, что в ближайшее время "Оскар" выйдет обратно в океан. Циклон принес на остров сильнейшие осадки, которые в отдельных районах достигают уже 280 миллиметров, на дорогах зафиксированы оползни и камнепады. В стране остановлена работа ряда железнодорожных и автобусных маршрутов, с понедельника по среду не работают учебные заведения, а также второстепенные государственные службы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, куба, гуантанамо (город), мигель диас-канель бермудес
В мире, Куба, Гуантанамо (город), Мигель Диас-Канель Бермудес
Президент Кубы оценил последствия урагана "Оскар"
Президент Бермудес: ураган "Оскар" нанес серьезный ущерб восточной части Кубы
МЕХИКО, 21 окт - РИА Новости.
Ураган "Оскар", который обрушился накануне на Кубу, причинил серьезный ущерб восточной части острова, сообщил
президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес.
«
"Ранним утром мы оценили ситуацию после прохождения "Оскара". Сильный ущерб в Баракоа, Майси и Имиасе, с беспрецедентными наводнениями. Всевозможная поддержка для начала восстановления в этих муниципалитетах Гуантанамо
уже предоставлена", - написал политик в своем блоге в Х.
Атлантический ураган "Оскар" первой категории по шкале Саффира-Симпсона накануне вечером обрушился на кубинский муниципалитет Баракоа. Сейчас он ослаб до категории тропического шторма и, по информации метеорологов, медленно продвигается по восточной части Кубы. Ожидается, что в ближайшее время "Оскар" выйдет обратно в океан.
Циклон принес на остров сильнейшие осадки, которые в отдельных районах достигают уже 280 миллиметров, на дорогах зафиксированы оползни и камнепады.
В стране остановлена работа ряда железнодорожных и автобусных маршрутов, с понедельника по среду не работают учебные заведения, а также второстепенные государственные службы.