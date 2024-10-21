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СМИ: США проверяют действия ЦАХАЛ, что может лишить Израиль их поддержки - РИА Новости, 21.10.2024
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21:58 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/tsakhal-1979207481.html
СМИ: США проверяют действия ЦАХАЛ, что может лишить Израиль их поддержки
СМИ: США проверяют действия ЦАХАЛ, что может лишить Израиль их поддержки - РИА Новости, 21.10.2024
СМИ: США проверяют действия ЦАХАЛ, что может лишить Израиль их поддержки
США проверяют подразделение армии Израиля, занимающееся надзором над палестинскими заключенными и подозреваемое в насилии в лагере пленных, на предмет нарушений РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T21:58
2024-10-21T21:58
в мире
сша
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иерусалим
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. США проверяют подразделение армии Израиля, занимающееся надзором над палестинскими заключенными и подозреваемое в насилии в лагере пленных, на предмет нарушений прав человека, что может негативно повлиять на американскую помощь Израилю, сообщает портал Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников. По данным портала, госдеп США проверяет членов подразделения, которое ранее ряд израильских и мировых СМИ обвиняло в сексуальном насилии над палестинцами и других нарушениях прав человека в лагере пленных "Сде Тейман" на юге Израиля. Израильское издание Haaretz сообщало, что в лагере с 7 октября 2023 года скончались более 30 заключенных. "Если проверка госдепартамента выявит, что подразделение нарушало права человека, оно может быть внесено в черный список согласно закону Лихи (запрещающему госдепу и Пентагону оказывать военную поддержку зарубежным подразделениям, нарушающим права человека - ред.) и лишено возможности получать от США какую-либо поддержку и подготовку", - говорится в сообщении. Израильские чиновники сообщили порталу, что посольство США в Иерусалиме ранее уже как минимум дважды передало список вопросов о происшествиях, в ходе которых подразделение Force 100, предположительно, могло нарушить права человека. Лагерь пленных "Сде Тейман" находится на юге Израиля недалеко от границы с сектором Газа. В лагере содержатся палестинцы, которых в том числе подозревают в работе на ХАМАС. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в конце июля заявляло, что израильские силы пытают палестинских заключенных собаками и имитируют утопление, по меньшей мере 53 заключенных умерли в тюрьме с 7 октября 2023 года.
https://ria.ru/20241010/oon-1977419474.html
https://ria.ru/20241021/izrail-1979043445.html
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в мире, сша, израиль, иерусалим, министерство обороны сша, хамас, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, США, Израиль, Иерусалим, Министерство обороны США, ХАМАС, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
СМИ: США проверяют действия ЦАХАЛ, что может лишить Израиль их поддержки

Axios: США проверяют подразделение израильской армии на нарушение прав человека

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильский военный во время наземной операции в секторе Газа
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. США проверяют подразделение армии Израиля, занимающееся надзором над палестинскими заключенными и подозреваемое в насилии в лагере пленных, на предмет нарушений прав человека, что может негативно повлиять на американскую помощь Израилю, сообщает портал Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников.
По данным портала, госдеп США проверяет членов подразделения, которое ранее ряд израильских и мировых СМИ обвиняло в сексуальном насилии над палестинцами и других нарушениях прав человека в лагере пленных "Сде Тейман" на юге Израиля. Израильское издание Haaretz сообщало, что в лагере с 7 октября 2023 года скончались более 30 заключенных.
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"Если проверка госдепартамента выявит, что подразделение нарушало права человека, оно может быть внесено в черный список согласно закону Лихи (запрещающему госдепу и Пентагону оказывать военную поддержку зарубежным подразделениям, нарушающим права человека - ред.) и лишено возможности получать от США какую-либо поддержку и подготовку", - говорится в сообщении.
Израильские чиновники сообщили порталу, что посольство США в Иерусалиме ранее уже как минимум дважды передало список вопросов о происшествиях, в ходе которых подразделение Force 100, предположительно, могло нарушить права человека.
Лагерь пленных "Сде Тейман" находится на юге Израиля недалеко от границы с сектором Газа. В лагере содержатся палестинцы, которых в том числе подозревают в работе на ХАМАС.
Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в конце июля заявляло, что израильские силы пытают палестинских заключенных собаками и имитируют утопление, по меньшей мере 53 заключенных умерли в тюрьме с 7 октября 2023 года.
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