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ЦАХАЛ нанесла удары по 15 пусковым установкам "Хезболлы" в Ливане
ЦАХАЛ нанесла удары по 15 пусковым установкам "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 21.10.2024
ЦАХАЛ нанесла удары по 15 пусковым установкам "Хезболлы" в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по 15 пусковым установкам шиитского движения "Хезболлах" на территории южного Ливана, сообщила в понедельник... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T13:02
2024-10-21T13:02
2024-10-21T13:02
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по 15 пусковым установкам шиитского движения "Хезболлах" на территории южного Ливана, сообщила в понедельник пресс-служба армии. "ВВС Израиля атаковали 15 пусковых установок, включая пусковые установки, из которых были выпущены снаряды в сторону Западной Галилеи, и несколько объектов инфраструктуры террористической организации "Хезболлах" на юге Ливана", - говорится в сообщении. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241021/khezbolla-1979103592.html
https://ria.ru/20241020/udary-1979035681.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, ливан, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ нанесла удары по 15 пусковым установкам "Хезболлы" в Ливане
ЦАХАЛ нанесла удары по 15 пусковым установкам "Хезболлы" на юге Ливана
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по 15 пусковым установкам шиитского движения "Хезболлах" на территории южного Ливана, сообщила в понедельник пресс-служба армии.
"ВВС Израиля атаковали 15 пусковых установок, включая пусковые установки, из которых были выпущены снаряды в сторону Западной Галилеи, и несколько объектов инфраструктуры террористической организации "Хезболлах" на юге Ливана", - говорится в сообщении.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС
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