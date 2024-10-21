https://ria.ru/20241021/spetsoperatsiya-1979061753.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.10.2024

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.10.2024

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T15:21

2024-10-21T15:21

2024-10-21T15:21

инфографика

украина

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

вооруженные силы украины

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 21 октября 2024 годаЗа минувшие сутки российские подразделения отбили 16 контратак ВСУ на Донецком и Авдеевском направлениях. Поражены 127 районов скопления живой силы и техники, объекты энергетики Украины, инфраструктура военных аэродромов, цеха производства беспилотников, пункт временной дислокации иностранных наемников и склады боеприпасов. Средства ПВО сбили 52 дрона и три снаряда РСЗО HIMARS.Параллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Отражены контратака противника в районе Новоивановки. Украинская армия потеряла на этом направлении более 260 военнослужащих.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 646 самолетов, 283 вертолета, 34 018 беспилотников, 582 зенитных ракетных комплекса, 1478 реактивных систем залпового огня, 18 743 танка и другие бронемашины, 16 480 орудий полевой артиллерии и 27 443 единицы автомобильной техники.

украина

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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