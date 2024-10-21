ЦАХАЛ зафиксировала запуск пяти снарядов из Ливана
ЦАХАЛ зафиксировала запуск пяти снарядов из Ливана, некоторые были перехвачены
© AP Photo / Leo CorreaРабота израильской системы ПРО "Железный купол"
© AP Photo / Leo Correa
Работа израильской системы ПРО "Железный купол". Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск пяти снарядов, выпущенных со стороны Ливана по территории Израиля, сообщила в понедельник пресс-служба армии.
"После сирен воздушной тревоги, прозвучавших между 14.09 и 14.10 (время совпадает с мск - ред.) в районах Верхней и Центральной Галилеи, было обнаружено около пяти снарядов, выпущенных из Ливана по территории Израиля", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что часть снарядов была перехвачена, остальные упали на открытой местности.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.