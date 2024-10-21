https://ria.ru/20241021/snaryady-1979129329.html

ЦАХАЛ зафиксировала запуск пяти снарядов из Ливана

ЦАХАЛ зафиксировала запуск пяти снарядов из Ливана - РИА Новости, 21.10.2024

ЦАХАЛ зафиксировала запуск пяти снарядов из Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск пяти снарядов, выпущенных со стороны Ливана по территории Израиля, сообщила в понедельник пресс-служба армии. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T15:05

2024-10-21T15:05

2024-10-21T15:05

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск пяти снарядов, выпущенных со стороны Ливана по территории Израиля, сообщила в понедельник пресс-служба армии. "После сирен воздушной тревоги, прозвучавших между 14.09 и 14.10 (время совпадает с мск - ред.) в районах Верхней и Центральной Галилеи, было обнаружено около пяти снарядов, выпущенных из Ливана по территории Израиля", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что часть снарядов была перехвачена, остальные упали на открытой местности. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241021/khezbolla-1979103592.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ливан, израиль, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024