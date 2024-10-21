https://ria.ru/20241021/shkola-1979170864.html

Бесплатная "Школа инвестора" появилась в России

Бесплатная "Школа инвестора" появилась в России - РИА Новости, 21.10.2024

Бесплатная "Школа инвестора" появилась в России

Бесплатный специализированный образовательный курс "Школа инвестора", посвященный изучению основных инструментов фондового рынка запустили в России, сообщает... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T18:13

2024-10-21T18:13

2024-10-21T18:13

экономика

технологии

россия

псб (банк псб)

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Бесплатный специализированный образовательный курс "Школа инвестора", посвященный изучению основных инструментов фондового рынка запустили в России, сообщает пресс-служба ПСБ.Курс разработан для начинающих инвесторов, которые хотят получить базовые знания по управлению личными финансами, инвестированию в ценные бумаги и биржевой торговле.Онлайн-обучение включает несколько этапов. Первый обучающий курс называется "Во что инвестировать", в нем рассматриваются основные инструменты фондового рынка – акции и облигации. Курс состоит из семи коротких уроков с практическими примерами и небольшого теста для проверки и закрепления полученных знаний, говорится в сообщении.По словам старшего вице-президента - директора департамента управления благосостоянием ПСБ Алексея Жоголева, сегодня благодаря развитию мобильных приложений для инвестиций и цифровых сервисов каждый может получить доступ к торговле на рынке ценных бумаг. При этом необходимо помнить, что умение подбирать активы для инвестиций, правильно оценивать уровень риска и эффективно управлять портфелем – это навыки, которые необходимо постоянно развивать."Для инвесторов важен не только доступ к финансовым инструментам, но и возможность повысить уровень финансовых знаний", - цитирует пресс-служба Жоголева.

https://ria.ru/20241017/psb-1978530952.html

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экономика, технологии, россия, псб (банк псб)