https://ria.ru/20241021/shkola-1979170864.html
Бесплатная "Школа инвестора" появилась в России
Бесплатная "Школа инвестора" появилась в России - РИА Новости, 21.10.2024
Бесплатная "Школа инвестора" появилась в России
Бесплатный специализированный образовательный курс "Школа инвестора", посвященный изучению основных инструментов фондового рынка запустили в России, сообщает... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T18:13
2024-10-21T18:13
2024-10-21T18:13
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Бесплатный специализированный образовательный курс "Школа инвестора", посвященный изучению основных инструментов фондового рынка запустили в России, сообщает пресс-служба ПСБ.Курс разработан для начинающих инвесторов, которые хотят получить базовые знания по управлению личными финансами, инвестированию в ценные бумаги и биржевой торговле.Онлайн-обучение включает несколько этапов. Первый обучающий курс называется "Во что инвестировать", в нем рассматриваются основные инструменты фондового рынка – акции и облигации. Курс состоит из семи коротких уроков с практическими примерами и небольшого теста для проверки и закрепления полученных знаний, говорится в сообщении.По словам старшего вице-президента - директора департамента управления благосостоянием ПСБ Алексея Жоголева, сегодня благодаря развитию мобильных приложений для инвестиций и цифровых сервисов каждый может получить доступ к торговле на рынке ценных бумаг. При этом необходимо помнить, что умение подбирать активы для инвестиций, правильно оценивать уровень риска и эффективно управлять портфелем – это навыки, которые необходимо постоянно развивать."Для инвесторов важен не только доступ к финансовым инструментам, но и возможность повысить уровень финансовых знаний", - цитирует пресс-служба Жоголева.
https://ria.ru/20241017/psb-1978530952.html
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экономика, технологии, россия, псб (банк псб)
Экономика, Технологии, Россия, ПСБ (Банк ПСБ)
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Бесплатный специализированный образовательный курс "Школа инвестора", посвященный изучению основных инструментов фондового рынка запустили в России, сообщает пресс-служба ПСБ.
Курс разработан для начинающих инвесторов, которые хотят получить базовые знания по управлению личными финансами, инвестированию в ценные бумаги и биржевой торговле.
Онлайн-обучение включает несколько этапов. Первый обучающий курс называется "Во что инвестировать", в нем рассматриваются основные инструменты фондового рынка – акции и облигации. Курс состоит из семи коротких уроков с практическими примерами и небольшого теста для проверки и закрепления полученных знаний, говорится в сообщении.
По словам старшего вице-президента - директора департамента управления благосостоянием ПСБ Алексея Жоголева, сегодня благодаря развитию мобильных приложений для инвестиций и цифровых сервисов каждый может получить доступ к торговле на рынке ценных бумаг. При этом необходимо помнить, что умение подбирать активы для инвестиций, правильно оценивать уровень риска и эффективно управлять портфелем – это навыки, которые необходимо постоянно развивать.
"Для инвесторов важен не только доступ к финансовым инструментам, но и возможность повысить уровень финансовых знаний", - цитирует пресс-служба Жоголева.