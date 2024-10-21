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Санду лидирует в первом туре выборов в Молдавии - РИА Новости, 21.10.2024
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11:57 21.10.2024 (обновлено: 12:06 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/sandu-1979093081.html
Санду лидирует в первом туре выборов в Молдавии
Санду лидирует в первом туре выборов в Молдавии - РИА Новости, 21.10.2024
Санду лидирует в первом туре выборов в Молдавии
Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду лидирует в первом туре выборов главы государства, она набирает 42,21% голосов, сообщает центральная РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T11:57
2024-10-21T12:06
молдавия
выборы в молдавии — 2024
майя санду
в мире
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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду лидирует в первом туре выборов главы государства, она набирает 42,21% голосов, сообщает центральная избирательная комиссия республики после обработки 99,01% протоколов с избирательных участков.Отмечается, что вторую позицию занимает бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 26,15%. Вместе с Санду он проходит во второй тур президентской гонки, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию республики на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло, которого поддерживает оппозиционная Соцпартия, считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом.Третье место по итогам первого тура 20 октября занимает лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый (13,77% голосов), четвертое - экс-глава Гагаузии Ирина Влах (5,42%). На пятом месте – экс-прокурор Виктория Фуртунэ (4,48%), на шестом и седьмом - бывшие премьер-министры Василий Тарлев и Ион Кику (3,2% и 2,07% соответственно). Менее одного процента у экс-министра молодежи и спорта Октавиана Цыку (0,92%), экс-главы МВД Андрея Нэстасе (0,64%), журналистки Натальи Морарь (0,61%) и экс-главы МИД Тудора Ульяновского (0,52%).
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молдавия, выборы в молдавии — 2024, майя санду, в мире
Молдавия, Выборы в Молдавии — 2024, Майя Санду, В мире
Санду лидирует в первом туре выборов в Молдавии

Санду лидирует в первом туре выборов в Молдавии с 42,21 процента

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Молдовы Майя Санду после пресс-конференции после закрытия избирательных участков на выборах президента и референдума по вопросу евроинтеграции
Президент Молдовы Майя Санду после пресс-конференции после закрытия избирательных участков на выборах президента и референдума по вопросу евроинтеграции - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Молдовы Майя Санду после пресс-конференции после закрытия избирательных участков на выборах президента и референдума по вопросу евроинтеграции
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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду лидирует в первом туре выборов главы государства, она набирает 42,21% голосов, сообщает центральная избирательная комиссия республики после обработки 99,01% протоколов с избирательных участков.
Отмечается, что вторую позицию занимает бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 26,15%. Вместе с Санду он проходит во второй тур президентской гонки, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию республики на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло, которого поддерживает оппозиционная Соцпартия, считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом.
Третье место по итогам первого тура 20 октября занимает лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый (13,77% голосов), четвертое - экс-глава Гагаузии Ирина Влах (5,42%). На пятом месте – экс-прокурор Виктория Фуртунэ (4,48%), на шестом и седьмом - бывшие премьер-министры Василий Тарлев и Ион Кику (3,2% и 2,07% соответственно). Менее одного процента у экс-министра молодежи и спорта Октавиана Цыку (0,92%), экс-главы МВД Андрея Нэстасе (0,64%), журналистки Натальи Морарь (0,61%) и экс-главы МИД Тудора Ульяновского (0,52%).
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МолдавияВыборы в Молдавии — 2024Майя СандуВ мире
 
 
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