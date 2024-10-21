https://ria.ru/20241021/sandu-1979093081.html

Санду лидирует в первом туре выборов в Молдавии

Санду лидирует в первом туре выборов в Молдавии - РИА Новости, 21.10.2024

Санду лидирует в первом туре выборов в Молдавии

Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду лидирует в первом туре выборов главы государства, она набирает 42,21% голосов, сообщает центральная РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T11:57

2024-10-21T11:57

2024-10-21T12:06

молдавия

выборы в молдавии — 2024

майя санду

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979077203_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fa777c2ce5023d7a63d1cd498dcae988.jpg

КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду лидирует в первом туре выборов главы государства, она набирает 42,21% голосов, сообщает центральная избирательная комиссия республики после обработки 99,01% протоколов с избирательных участков.Отмечается, что вторую позицию занимает бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 26,15%. Вместе с Санду он проходит во второй тур президентской гонки, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию республики на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло, которого поддерживает оппозиционная Соцпартия, считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом.Третье место по итогам первого тура 20 октября занимает лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый (13,77% голосов), четвертое - экс-глава Гагаузии Ирина Влах (5,42%). На пятом месте – экс-прокурор Виктория Фуртунэ (4,48%), на шестом и седьмом - бывшие премьер-министры Василий Тарлев и Ион Кику (3,2% и 2,07% соответственно). Менее одного процента у экс-министра молодежи и спорта Октавиана Цыку (0,92%), экс-главы МВД Андрея Нэстасе (0,64%), журналистки Натальи Морарь (0,61%) и экс-главы МИД Тудора Ульяновского (0,52%).

https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979092253.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

молдавия, выборы в молдавии — 2024, майя санду, в мире