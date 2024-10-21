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Сахалин передал в зону СВО средства РЭБ и связи, сообщил губернатор
Сахалин передал в зону СВО средства РЭБ и связи, сообщил губернатор - РИА Новости, 21.10.2024
Сахалин передал в зону СВО средства РЭБ и связи, сообщил губернатор
Сахалин собрал для воюющих на передовой земляков очередной груз, в составе которого средства радиоэлектронной борьбы и связи, сообщил губернатор Валерий... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T06:08
2024-10-21T06:08
2024-10-21T06:08
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 окт – РИА Новости. Сахалин собрал для воюющих на передовой земляков очередной груз, в составе которого средства радиоэлектронной борьбы и связи, сообщил губернатор Валерий Лимаренко. "Передал крупную партию техники сахалинским бойцам в зону проведения специальной военной операции. В этот раз отправили подавители дронов, беспилотники и другое оборудование для победы над противником", – написал глава региона в Telegram-канале. Лимаренко подчеркнул, что регион находится на постоянной связи с военным командованием и регулярно высылает островным бойцам необходимое им оборудование. Сахалин постоянно поставляет необходимую бойцам помощь в зону спецоперации. Вклад региона в дело поддержки армии и участников СВО неоднократно был отмечен на федеральном уровне. В 2023 году Сахалинская область получила от Минобороны РФ кубок за взаимодействие с вооруженными силами, а губернатор Лимаренко отмечен медалью "За укрепление боевого содружества".
https://ria.ru/20241021/zarevo-1979048578.html
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безопасность, космос - риа наука, сахалинская область, россия, валерий лимаренко, сахалин
Надежные люди, Безопасность, Космос - РИА Наука, Сахалинская область, Россия, Валерий Лимаренко, Сахалин
Сахалин передал в зону СВО средства РЭБ и связи, сообщил губернатор
Сахалин собрал для воюющих на передовой земляков очередной гуманитарный груз