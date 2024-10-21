https://ria.ru/20241021/rossija-1979178156.html

Ушаков оценил переговоры России и ОАЭ

Ушаков оценил переговоры России и ОАЭ - РИА Новости, 21.10.2024

Ушаков оценил переговоры России и ОАЭ

Переговоры России и ОАЭ, которые состоялись в понедельник в Кремле, были полезными, их участники обсудили весь спектр отношений, заявил помощник президента РФ... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T18:45

2024-10-21T18:45

2024-10-21T18:45

россия

оаэ

москва

юрий ушаков

мухаммед бен заид аль нахайян

владимир путин

саммит брикс в казани в 2024 году

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Переговоры России и ОАЭ, которые состоялись в понедельник в Кремле, были полезными, их участники обсудили весь спектр отношений, заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян прибыл в Москву накануне. В воскресенье вечером состоялись неформальные переговоры в подмосковной резиденции президента РФ Владимира Путина в Ново-Огарево. В понедельник переговоры лидеров с участием делегаций прошли в Кремле. "Очень полезный разговор. Причем он был построен так, что выступали и с нашей стороны, и со стороны Эмиратов соответствующие министры, руководители тех или иных направлений сотрудничества, поэтому удалось практически пройтись по всему спектру наших отношений и отметить очень хорошие возможности, которые имеются для расширения связей по всем направлениям", - сказал журналистам Ушаков. Он напомнил, что в воскресенье в неформальной обстановке президенты долго беседовали и затронули буквально все темы в ходе неформального ужина. "Вообще, визит очень удачный. Это хорошая прелюдия к казанскому саммиту", - добавил представитель Кремля.

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