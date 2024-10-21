https://ria.ru/20241021/rossija-1979178156.html
Ушаков оценил переговоры России и ОАЭ
Ушаков оценил переговоры России и ОАЭ - РИА Новости, 21.10.2024
Ушаков оценил переговоры России и ОАЭ
Переговоры России и ОАЭ, которые состоялись в понедельник в Кремле, были полезными, их участники обсудили весь спектр отношений, заявил помощник президента РФ... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T18:45
2024-10-21T18:45
2024-10-21T18:45
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оаэ
москва
юрий ушаков
мухаммед бен заид аль нахайян
владимир путин
саммит брикс в казани в 2024 году
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Переговоры России и ОАЭ, которые состоялись в понедельник в Кремле, были полезными, их участники обсудили весь спектр отношений, заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян прибыл в Москву накануне. В воскресенье вечером состоялись неформальные переговоры в подмосковной резиденции президента РФ Владимира Путина в Ново-Огарево. В понедельник переговоры лидеров с участием делегаций прошли в Кремле. "Очень полезный разговор. Причем он был построен так, что выступали и с нашей стороны, и со стороны Эмиратов соответствующие министры, руководители тех или иных направлений сотрудничества, поэтому удалось практически пройтись по всему спектру наших отношений и отметить очень хорошие возможности, которые имеются для расширения связей по всем направлениям", - сказал журналистам Ушаков. Он напомнил, что в воскресенье в неформальной обстановке президенты долго беседовали и затронули буквально все темы в ходе неформального ужина. "Вообще, визит очень удачный. Это хорошая прелюдия к казанскому саммиту", - добавил представитель Кремля.
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россия, оаэ, москва, юрий ушаков, мухаммед бен заид аль нахайян, владимир путин, саммит брикс в казани в 2024 году
Россия, ОАЭ, Москва, Юрий Ушаков, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Владимир Путин, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Ушаков оценил переговоры России и ОАЭ
Ушаков: переговоры России и ОАЭ были полезными, обсудили весь спектр отношений
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Переговоры России и ОАЭ, которые состоялись в понедельник в Кремле, были полезными, их участники обсудили весь спектр отношений, заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян
прибыл в Москву
накануне. В воскресенье вечером состоялись неформальные переговоры в подмосковной резиденции президента РФ Владимира Путина
в Ново-Огарево. В понедельник переговоры лидеров с участием делегаций прошли в Кремле.
"Очень полезный разговор. Причем он был построен так, что выступали и с нашей стороны, и со стороны Эмиратов соответствующие министры, руководители тех или иных направлений сотрудничества, поэтому удалось практически пройтись по всему спектру наших отношений и отметить очень хорошие возможности, которые имеются для расширения связей по всем направлениям", - сказал журналистам Ушаков.
Он напомнил, что в воскресенье в неформальной обстановке президенты долго беседовали и затронули буквально все темы в ходе неформального ужина.
"Вообще, визит очень удачный. Это хорошая прелюдия к казанскому саммиту", - добавил представитель Кремля.