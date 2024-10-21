https://ria.ru/20241021/ranenye-1979156600.html

Две женщины, раненные при обстреле Каменки-Днепровской, погибли

Две женщины, раненные при обстреле Каменки-Днепровской, погибли - РИА Новости, 21.10.2024

Две женщины, раненные при обстреле Каменки-Днепровской, погибли

Две женщины, раненные в понедельник при обстреле ВСУ Каменки-Днепровской в Запорожской области, скончались в больнице, сообщил губернатор региона Евгений... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T17:18

2024-10-21T17:18

2024-10-21T17:28

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

евгений балицкий

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Две женщины, раненные в понедельник при обстреле ВСУ Каменки-Днепровской в Запорожской области, скончались в больнице, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий."Также поступила информация, что от ранений, полученных в результате артиллерийского обстрела здания рыбного цеха в Каменке-Днепровской, в больнице скончались две женщины – 1974 и 1978 года рождения. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, им будет оказана всесторонняя помощь. Состояние третьей пострадавшей стабильно тяжелое", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20241006/zelenskiy-1976545051.html

запорожская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

запорожская область, вооруженные силы украины, евгений балицкий