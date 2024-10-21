https://ria.ru/20241021/ranenye-1979156600.html
Две женщины, раненные при обстреле Каменки-Днепровской, погибли
Две женщины, раненные при обстреле Каменки-Днепровской, погибли - РИА Новости, 21.10.2024
Две женщины, раненные при обстреле Каменки-Днепровской, погибли
Две женщины, раненные в понедельник при обстреле ВСУ Каменки-Днепровской в Запорожской области, скончались в больнице, сообщил губернатор региона Евгений... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T17:18
2024-10-21T17:18
2024-10-21T17:28
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
евгений балицкий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828865054_0:148:1134:786_1920x0_80_0_0_9592d836c63af68d82b0a204e936fe87.jpg
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Две женщины, раненные в понедельник при обстреле ВСУ Каменки-Днепровской в Запорожской области, скончались в больнице, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий."Также поступила информация, что от ранений, полученных в результате артиллерийского обстрела здания рыбного цеха в Каменке-Днепровской, в больнице скончались две женщины – 1974 и 1978 года рождения. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, им будет оказана всесторонняя помощь. Состояние третьей пострадавшей стабильно тяжелое", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20241006/zelenskiy-1976545051.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828865054_0:0:1134:850_1920x0_80_0_0_d4ed975092481fbfe887c9215c515840.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, вооруженные силы украины, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Евгений Балицкий
Две женщины, раненные при обстреле Каменки-Днепровской, погибли
Балицкий сообщил о смерти двух женщин, раненных при обстреле Каменки-Днепровской