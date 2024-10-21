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Две женщины, раненные при обстреле Каменки-Днепровской, погибли - РИА Новости, 21.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:18 21.10.2024 (обновлено: 17:28 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/ranenye-1979156600.html
Две женщины, раненные при обстреле Каменки-Днепровской, погибли
Две женщины, раненные при обстреле Каменки-Днепровской, погибли - РИА Новости, 21.10.2024
Две женщины, раненные при обстреле Каменки-Днепровской, погибли
Две женщины, раненные в понедельник при обстреле ВСУ Каменки-Днепровской в Запорожской области, скончались в больнице, сообщил губернатор региона Евгений... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T17:18
2024-10-21T17:28
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
евгений балицкий
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Две женщины, раненные в понедельник при обстреле ВСУ Каменки-Днепровской в Запорожской области, скончались в больнице, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий."Также поступила информация, что от ранений, полученных в результате артиллерийского обстрела здания рыбного цеха в Каменке-Днепровской, в больнице скончались две женщины – 1974 и 1978 года рождения. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, им будет оказана всесторонняя помощь. Состояние третьей пострадавшей стабильно тяжелое", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
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запорожская область
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запорожская область, вооруженные силы украины, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Евгений Балицкий
Две женщины, раненные при обстреле Каменки-Днепровской, погибли

Балицкий сообщил о смерти двух женщин, раненных при обстреле Каменки-Днепровской

© РИА Новости / Мария МарикянКаменка-Днепровская
Каменка-Днепровская - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Мария Марикян
Каменка-Днепровская. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Две женщины, раненные в понедельник при обстреле ВСУ Каменки-Днепровской в Запорожской области, скончались в больнице, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«
"Также поступила информация, что от ранений, полученных в результате артиллерийского обстрела здания рыбного цеха в Каменке-Днепровской, в больнице скончались две женщины – 1974 и 1978 года рождения. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, им будет оказана всесторонняя помощь. Состояние третьей пострадавшей стабильно тяжелое", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныЕвгений Балицкий
 
 
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