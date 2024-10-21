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В Ростовской области завели дело об использовании рабского труда на ферме
В Ростовской области завели дело об использовании рабского труда на ферме - РИА Новости, 21.10.2024
В Ростовской области завели дело об использовании рабского труда на ферме
Следователи возбудили уголовное дело об использовании рабского труда на одной из ферм Аксайского района Ростовской области, сообщает СУСК России по региону. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T18:05
2024-10-21T18:05
2024-10-21T18:05
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об использовании рабского труда на одной из ферм Аксайского района Ростовской области, сообщает СУСК России по региону. Как информирует ведомство, в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что жителей Ростовской области незаконно удерживают и используют их труд на одной из ферм Аксайского района. Ежедневно они вынуждены были бесплатно выполнять тяжелые работы на сельхозполях. "По данному факту следственным отделом по Аксайскому району СУСК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "д" части 2 статьи 127.2 УК РФ (использование рабского труда)", - говорится в сообщении. Идут следственные действия. Ранее в правоохранительных органах региона агентству сообщили, что правоохранители разбираются в истории о "ферме с рабами" в Ростовской области, полиция проводит опросы на месте работников и землевладельцев.
https://ria.ru/20240930/rabstvo-1975422548.html
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происшествия, ростовская область, аксайский район, россия
Происшествия, Ростовская область, Аксайский район, Россия
В Ростовской области завели дело об использовании рабского труда на ферме
СК возбудил дело об использовании рабского труда на ферме в Ростовской области