https://ria.ru/20241021/puteprovod-1979182552.html

В Оренбургской области открыли путепровод после капитального ремонта

В Оренбургской области открыли путепровод после капитального ремонта - РИА Новости, 21.10.2024

В Оренбургской области открыли путепровод после капитального ремонта

В Сорочинском городском округе Оренбуржья открыт путепровод после капитального ремонта, сообщил губернатор региона Денис Паслер. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T19:07

2024-10-21T19:07

2024-10-21T19:07

оренбургская область

оренбургская область

денис паслер

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В Сорочинском городском округе Оренбуржья открыт путепровод после капитального ремонта, сообщил губернатор региона Денис Паслер. "Этот важный инфраструктурный объект находится на 77 километре региональной дороги, которая соединяет городской округ, Красногвардейский и Ташлинский районы", - написал Паслер в своем телеграм-канале. Он добавил, что в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" с февраля 2024 года строители отремонтировали железобетонные опоры и пролетные строения, заменили мостовое полотно по современным стандартам с устройством выравнивающего, гидроизоляционного, защитного слоев и асфальтобетонного покрытия. Также обновили освещение и ограждения. Трасса Ивановка-Сорочинск-Ташла обеспечивает автомобильное сообщение десятков населенных пунктов с районными центрами и федеральной дорогой М-5 "Урал". "По ней осуществляются школьные перевозки, доставка пациентов в лечебные учреждения, идет перевозка различных грузов, включая нефтепродукты и продукцию АПК. Поэтому с 2019 года мы поэтапно приводим ее в нормативное состояние", - сказал глава региона. И отметил, что на сегодняшний день ремонт выполнен на основной протяженности - от поворота на село Плешаново до села Ташла, где наибольшая интенсивность движения транспорта. Отремонтировано уже 135 из 153 километров трассы. На трассе выполнена замена всех слоев дорожной одежды, заменены водопропускные трубы, устроены обочины и примыкания второстепенных дорог, установлены новые барьерные ограждения, дорожные знаки, нанесена разметка. Дорога стала безопасной и комфортной и для транспорта, и для водителей. "Всего в этом году в регионе проводим капремонт 17 мостовых сооружений общей протяженностью более 1000 метров. Шесть объектов уже сданы в эксплуатацию, до конца года завершатся работы еще на восьми мостах и путепроводах. Три объекта являются переходящими на 2025 и 2026 годы", - написал Паслер.

https://ria.ru/20241021/obmanutye-1979178289.html

https://ria.ru/20241002/moshenniki-1975930677.html

оренбургская область

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оренбургская область, денис паслер