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Жители Красноярского края ознакомились с программами федерального проекта - РИА Новости, 21.10.2024
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13:57 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/proekt-1979114617.html
Жители Красноярского края ознакомились с программами федерального проекта
Жители Красноярского края ознакомились с программами федерального проекта - РИА Новости, 21.10.2024
Жители Красноярского края ознакомились с программами федерального проекта
Более 10 тысяч школьников и родителей ознакомились с перспективами обучения по программам федерального проекта "Профессионалитет" в Красноярском крае, сообщает... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T13:57
2024-10-21T13:57
красноярский край
работа
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КЕМЕРОВО, 21 окт – РИА Новости. Более 10 тысяч школьников и родителей ознакомились с перспективами обучения по программам федерального проекта "Профессионалитет" в Красноярском крае, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на министерство образования края. "В крае прошел Единый день открытых дверей федерального проекта "Профессионалитет". Более 10 тысяч родителей и старшеклассников ознакомились с перспективами обучения по программам федерального проекта. Для будущих абитуриентов прошли экскурсии по образовательным учреждениям и на предприятия-партнеры. Также старшеклассники поучаствовали в профессиональных пробах и мастер-классах", – говорится в сообщении. Уточняется, что на базе Красноярского техникума транспорта и сервиса прошла обучающая экскурсия "ПроВЕРЬ!". Ребята поучаствовали в мастер-классах по вождению автомобилем на симуляторе, под руководством наставников ремонтировали кузов. Участники Дня открытых дверей в Уярском сельскохозяйственном техникуме научились делать мясные полуфабрикаты и ответили на вопросы сельхозвикторины. Школьники с родителями посетили сельскохозяйственные предприятия – ООО "ОПХ Солянское" и АО "Канская сортоиспытательная станция". В Красноярском технологическом техникуме пищевой промышленности гости научились готовить мучные изделия, в лаборатории проверили качество продуктов питания и продегустировали блюда енисейской кухни. Школьники также побывали на экскурсии в рыбном ресторане "Чешуя" и сыроварни FORMAGGI. Амбассадоры проекта Ачинского колледжа отраслевых технологий и бизнеса и Красноярского индустриально-металлургического техникума провели для ребят мастер-классы и профпробы по клепке металла в слесарном деле, механической гравировке и монтажу технического оборудования. Традиционно в рамках Единого дня открытых дверей прошло Открытое родительское собрание, которое провел заместитель министра образования Красноярского края Артём Петенёв. В родительском собрании, которое прошло в режиме онлайн, приняли участие более 8 тысяч человек. Федеральный проект "Профессионалитет" соответствует целям и задачам нацпроекта "Образование". В Красноярском крае созданы кластеры, развивающие отрасли сельского хозяйства, топливной энергетики и металлургии. В 2025 году планируется сформировать еще три направления для подготовки специалистов: "Железнодорожник Енисейской Сибири", "Транспорт. Логистика" и "Топливно-энергетический комплекс" в направлении "нефтехимия и энергетика".
https://ria.ru/20241021/krasnoyarsk-1979107208.html
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7 495 645-6601
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красноярский край, работа
Красноярский край, Работа

Жители Красноярского края ознакомились с программами федерального проекта

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкКрасноярск
Красноярск - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Красноярск
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КЕМЕРОВО, 21 окт – РИА Новости. Более 10 тысяч школьников и родителей ознакомились с перспективами обучения по программам федерального проекта "Профессионалитет" в Красноярском крае, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на министерство образования края.
"В крае прошел Единый день открытых дверей федерального проекта "Профессионалитет". Более 10 тысяч родителей и старшеклассников ознакомились с перспективами обучения по программам федерального проекта. Для будущих абитуриентов прошли экскурсии по образовательным учреждениям и на предприятия-партнеры. Также старшеклассники поучаствовали в профессиональных пробах и мастер-классах", – говорится в сообщении.
Красноярск - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
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Вчера, 13:23
Уточняется, что на базе Красноярского техникума транспорта и сервиса прошла обучающая экскурсия "ПроВЕРЬ!". Ребята поучаствовали в мастер-классах по вождению автомобилем на симуляторе, под руководством наставников ремонтировали кузов.
Участники Дня открытых дверей в Уярском сельскохозяйственном техникуме научились делать мясные полуфабрикаты и ответили на вопросы сельхозвикторины. Школьники с родителями посетили сельскохозяйственные предприятия – ООО "ОПХ Солянское" и АО "Канская сортоиспытательная станция".
В Красноярском технологическом техникуме пищевой промышленности гости научились готовить мучные изделия, в лаборатории проверили качество продуктов питания и продегустировали блюда енисейской кухни. Школьники также побывали на экскурсии в рыбном ресторане "Чешуя" и сыроварни FORMAGGI.
Амбассадоры проекта Ачинского колледжа отраслевых технологий и бизнеса и Красноярского индустриально-металлургического техникума провели для ребят мастер-классы и профпробы по клепке металла в слесарном деле, механической гравировке и монтажу технического оборудования.
Традиционно в рамках Единого дня открытых дверей прошло Открытое родительское собрание, которое провел заместитель министра образования Красноярского края Артём Петенёв. В родительском собрании, которое прошло в режиме онлайн, приняли участие более 8 тысяч человек.
Федеральный проект "Профессионалитет" соответствует целям и задачам нацпроекта "Образование". В Красноярском крае созданы кластеры, развивающие отрасли сельского хозяйства, топливной энергетики и металлургии. В 2025 году планируется сформировать еще три направления для подготовки специалистов: "Железнодорожник Енисейской Сибири", "Транспорт. Логистика" и "Топливно-энергетический комплекс" в направлении "нефтехимия и энергетика".
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