https://ria.ru/20241021/proekt-1979114617.html

Жители Красноярского края ознакомились с программами федерального проекта

Жители Красноярского края ознакомились с программами федерального проекта - РИА Новости, 21.10.2024

Жители Красноярского края ознакомились с программами федерального проекта

Более 10 тысяч школьников и родителей ознакомились с перспективами обучения по программам федерального проекта "Профессионалитет" в Красноярском крае, сообщает... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T13:57

2024-10-21T13:57

2024-10-21T13:57

красноярский край

работа

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КЕМЕРОВО, 21 окт – РИА Новости. Более 10 тысяч школьников и родителей ознакомились с перспективами обучения по программам федерального проекта "Профессионалитет" в Красноярском крае, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на министерство образования края. "В крае прошел Единый день открытых дверей федерального проекта "Профессионалитет". Более 10 тысяч родителей и старшеклассников ознакомились с перспективами обучения по программам федерального проекта. Для будущих абитуриентов прошли экскурсии по образовательным учреждениям и на предприятия-партнеры. Также старшеклассники поучаствовали в профессиональных пробах и мастер-классах", – говорится в сообщении. Уточняется, что на базе Красноярского техникума транспорта и сервиса прошла обучающая экскурсия "ПроВЕРЬ!". Ребята поучаствовали в мастер-классах по вождению автомобилем на симуляторе, под руководством наставников ремонтировали кузов. Участники Дня открытых дверей в Уярском сельскохозяйственном техникуме научились делать мясные полуфабрикаты и ответили на вопросы сельхозвикторины. Школьники с родителями посетили сельскохозяйственные предприятия – ООО "ОПХ Солянское" и АО "Канская сортоиспытательная станция". В Красноярском технологическом техникуме пищевой промышленности гости научились готовить мучные изделия, в лаборатории проверили качество продуктов питания и продегустировали блюда енисейской кухни. Школьники также побывали на экскурсии в рыбном ресторане "Чешуя" и сыроварни FORMAGGI. Амбассадоры проекта Ачинского колледжа отраслевых технологий и бизнеса и Красноярского индустриально-металлургического техникума провели для ребят мастер-классы и профпробы по клепке металла в слесарном деле, механической гравировке и монтажу технического оборудования. Традиционно в рамках Единого дня открытых дверей прошло Открытое родительское собрание, которое провел заместитель министра образования Красноярского края Артём Петенёв. В родительском собрании, которое прошло в режиме онлайн, приняли участие более 8 тысяч человек. Федеральный проект "Профессионалитет" соответствует целям и задачам нацпроекта "Образование". В Красноярском крае созданы кластеры, развивающие отрасли сельского хозяйства, топливной энергетики и металлургии. В 2025 году планируется сформировать еще три направления для подготовки специалистов: "Железнодорожник Енисейской Сибири", "Транспорт. Логистика" и "Топливно-энергетический комплекс" в направлении "нефтехимия и энергетика".

https://ria.ru/20241021/krasnoyarsk-1979107208.html

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красноярский край

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красноярский край, работа