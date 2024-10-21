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В Уфе при пожаре в жилом доме погиб мужчина
В Уфе при пожаре в жилом доме погиб мужчина - РИА Новости, 21.10.2024
В Уфе при пожаре в жилом доме погиб мужчина
Мужчина погиб, женщина пострадала при пожаре в квартире жилого дома в Уфе, эвакуированы 150 человек, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T20:31
2024-10-21T20:31
2024-10-21T20:31
происшествия
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УФА, 21 окт - РИА Новости. Мужчина погиб, женщина пострадала при пожаре в квартире жилого дома в Уфе, эвакуированы 150 человек, сообщает МЧС России в Telegram-канале. "На пятом этаже по улице Адмирала Макарово загорелась квартира. Коридоры заполонились едким дымом. Пожарные МЧС России эвакуировали 80 жителей, еще 70 человек вышли на улицу самостоятельно", - говорится в сообщении ведомства. В МЧС уточнили, что открытое горение ликвидировали на 10 квадратных метрах. "При тушении обнаружен погибший. Также пострадала женщина, ее госпитализировали. На месте работают 34 сотрудника и 11 единиц техники", - добавили в ведомстве. Региональное управление МЧС уточняет, что пожар произошел в девятиэтажном доме.
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происшествия, россия, уфа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан
Происшествия, Россия, Уфа, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Башкортостан
В Уфе при пожаре в жилом доме погиб мужчина
В Уфе при пожаре в жилом доме погиб мужчина, пострадала женщина