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В Красноярском крае произошел пожар на лесозаготовительной площадке - РИА Новости, 21.10.2024
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16:40 21.10.2024 (обновлено: 17:02 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/pozhar-1979149075.html
В Красноярском крае произошел пожар на лесозаготовительной площадке
В Красноярском крае произошел пожар на лесозаготовительной площадке - РИА Новости, 21.10.2024
В Красноярском крае произошел пожар на лесозаготовительной площадке
Лесозаготовительная площадка горит на площади в 1200 "квадратов" в Красноярском крае, огонь локализован, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T16:40
2024-10-21T17:02
происшествия
красноярский край
россия
октябрьский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОЯРСК, 21 окт – РИА Новости. Лесозаготовительная площадка горит на площади в 1200 "квадратов" в Красноярском крае, огонь локализован, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. "Пожар в Красноярском крае локализован. В поселке Октябрьский огонь охватил лесозаготовительную площадку на 1200 "квадратах". Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении. В ведомстве уточняют, что на тушении задействованы пожарный поезд и тяжелая техника. Также на месте работают 20 специалистов и 5 единиц техники.
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красноярский край
россия
октябрьский
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происшествия, красноярский край, россия, октябрьский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Красноярский край, Россия, Октябрьский, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Красноярском крае произошел пожар на лесозаготовительной площадке

В Красноярском крае локализовали пожар на лесозаготовительной площадке

© МЧС России/TelegramМЧС ликвидируют пожар в Красноярском крае
МЧС ликвидируют пожар в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© МЧС России/Telegram
МЧС ликвидируют пожар в Красноярском крае
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КРАСНОЯРСК, 21 окт – РИА Новости. Лесозаготовительная площадка горит на площади в 1200 "квадратов" в Красноярском крае, огонь локализован, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале.
"Пожар в Красноярском крае локализован. В поселке Октябрьский огонь охватил лесозаготовительную площадку на 1200 "квадратах". Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточняют, что на тушении задействованы пожарный поезд и тяжелая техника. Также на месте работают 20 специалистов и 5 единиц техники.
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ПроисшествияКрасноярский крайРоссияОктябрьскийМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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