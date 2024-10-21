https://ria.ru/20241021/pozhar-1979149075.html

В Красноярском крае произошел пожар на лесозаготовительной площадке

В Красноярском крае произошел пожар на лесозаготовительной площадке - РИА Новости, 21.10.2024

В Красноярском крае произошел пожар на лесозаготовительной площадке

Лесозаготовительная площадка горит на площади в 1200 "квадратов" в Красноярском крае, огонь локализован, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T16:40

2024-10-21T16:40

2024-10-21T17:02

происшествия

красноярский край

россия

октябрьский

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979153575_0:118:1280:838_1920x0_80_0_0_72c7ce29d66072e525a2164e4b3166b6.jpg

КРАСНОЯРСК, 21 окт – РИА Новости. Лесозаготовительная площадка горит на площади в 1200 "квадратов" в Красноярском крае, огонь локализован, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. "Пожар в Красноярском крае локализован. В поселке Октябрьский огонь охватил лесозаготовительную площадку на 1200 "квадратах". Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении. В ведомстве уточняют, что на тушении задействованы пожарный поезд и тяжелая техника. Также на месте работают 20 специалистов и 5 единиц техники.

https://ria.ru/20240921/pozhar-1973957037.html

красноярский край

россия

октябрьский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, красноярский край, россия, октябрьский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)