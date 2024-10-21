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Более 20 тысяч человек отпраздновали День отца в парках Подмосковья - РИА Новости, 21.10.2024
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Новости Подмосковья
 
13:48 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/podmoskove-1979112825.html
Более 20 тысяч человек отпраздновали День отца в парках Подмосковья
Более 20 тысяч человек отпраздновали День отца в парках Подмосковья - РИА Новости, 21.10.2024
Более 20 тысяч человек отпраздновали День отца в парках Подмосковья
Более 20 тысяч человек посетили праздничные мероприятия, прошедшие в подмосковных парках, в честь Дня отца, сообщает пресс-служба регионального Минкультуры. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T13:48
2024-10-21T13:48
новости подмосковья
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Более 20 тысяч человек посетили праздничные мероприятия, прошедшие в подмосковных парках, в честь Дня отца, сообщает пресс-служба регионального Минкультуры. Мероприятия в честь праздника прошли 20 октября более чем в 70 парках Московской области в рамках Года семьи и нацпроекта "Демография". Для посетителей были организованы спортивные состязания, показательные выступления, мастер-классы, квесты и другие активности. Так, в парке между улицами Спортивная и Академика М. А. Лаврентьева в Долгопрудном состоялись выставка мотоциклов и показательные выступления по казачьей фланкировке. Также посетители смогли поучаствовать в состязании "Рубка поленьев" и мастер-классе по сборке-разборке автомата Калашникова. Гости Парка семейного отдыха в Дубне посмотрели показательные выступления гиревиков и спортивного клуба каратэ. В этот день в парке работала выставка уборочной техники, а кульминацией праздника стала концертная программа "О папе с теплом". В Центральном парке Ногинска состоялись мастер-класс по проектированию и конструированию квадрокоптеров, а также концерт артистов местных самодеятельных коллективов. В течение всего дня работала точка приема благотворительных пожертвований и вещей в поддержку участников СВО. Тематическая беседа "Федор Достоевский – гордость Зарайского края" прошла в Центральном парке культуры и отдыха Зарайска. Кроме того, для детей был организован мастер-класс по изготовлению бумажных машинок и конкурс мастерства вождения электромобиля для детей. Любителей активных видов спорта в Центральном парке Реутова ждали мастер-классы по футболу и хоккею. На мастер-классах по декоративно-прикладному искусству все желающие смогли сделать деревянный самолетик или поздравительный плакат для любимого папы.
https://ria.ru/20241018/ottsy-1978720689.html
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), долгопрудный, дубна
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Долгопрудный, Дубна

Более 20 тысяч человек отпраздновали День отца в парках Подмосковья

© iStock.com / gradyreeseОтец с детьми
Отец с детьми - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© iStock.com / gradyreese
Отец с детьми
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Более 20 тысяч человек посетили праздничные мероприятия, прошедшие в подмосковных парках, в честь Дня отца, сообщает пресс-служба регионального Минкультуры.
Мероприятия в честь праздника прошли 20 октября более чем в 70 парках Московской области в рамках Года семьи и нацпроекта "Демография".
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Для посетителей были организованы спортивные состязания, показательные выступления, мастер-классы, квесты и другие активности.
Так, в парке между улицами Спортивная и Академика М. А. Лаврентьева в Долгопрудном состоялись выставка мотоциклов и показательные выступления по казачьей фланкировке. Также посетители смогли поучаствовать в состязании "Рубка поленьев" и мастер-классе по сборке-разборке автомата Калашникова.
Гости Парка семейного отдыха в Дубне посмотрели показательные выступления гиревиков и спортивного клуба каратэ. В этот день в парке работала выставка уборочной техники, а кульминацией праздника стала концертная программа "О папе с теплом".
В Центральном парке Ногинска состоялись мастер-класс по проектированию и конструированию квадрокоптеров, а также концерт артистов местных самодеятельных коллективов. В течение всего дня работала точка приема благотворительных пожертвований и вещей в поддержку участников СВО.
Тематическая беседа "Федор Достоевский – гордость Зарайского края" прошла в Центральном парке культуры и отдыха Зарайска. Кроме того, для детей был организован мастер-класс по изготовлению бумажных машинок и конкурс мастерства вождения электромобиля для детей.
Любителей активных видов спорта в Центральном парке Реутова ждали мастер-классы по футболу и хоккею. На мастер-классах по декоративно-прикладному искусству все желающие смогли сделать деревянный самолетик или поздравительный плакат для любимого папы.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ДолгопрудныйДубна
 
 
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