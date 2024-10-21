https://ria.ru/20241021/podkljuchenie-1979176107.html

Подключение к теплу в Ростове-на-Дону завершится до конца недели

Подключение к теплу в Ростове-на-Дону завершится до конца недели - РИА Новости, 21.10.2024

Подключение к теплу в Ростове-на-Дону завершится до конца недели

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил журналистам, что поручил завершить подключение к теплу всех потребителей в городе до конца... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T18:37

2024-10-21T18:37

2024-10-21T18:37

общество

жкх

ростов-на-дону

алексей логвиненко

тсж

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975777324_0:50:1000:613_1920x0_80_0_0_f33f95b0cfddd8d737be3e04956118f3.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 окт - РИА Новости. Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил журналистам, что поручил завершить подключение к теплу всех потребителей в городе до конца текущей недели. "Поставил задачу подключить всех потребителей до конца недели", - сказал он, заслушав доклады служб о ходе запуска тепла в городе. Глава администрации Ростова-на-Дону отметил, что процесс подключения потребителей идет в штатном режиме. Отопление уже есть во всех городских учреждениях социальной сферы, в том числе в школах, детских садиках, учреждения допобразования, учреждения культуры, спорта, соцзащиты. Кроме того, тепло дали в 90 процентов многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением. Техническую возможность подачи тепла в жилищный фонд город обеспечил с 15 октября. Управляющие компании, ТСЖ и ЖСК по согласованию с жителями начали подключение своих домов к теплу. На регулировку внутридомовых систем отводится до двух недель. На период запуска тепла ресурсниками организовано круглосуточное дежурство персонала и горячие линии для оперативной работы с населением.

https://ria.ru/20241020/derevya-1978969589.html

https://ria.ru/20241016/siroty-1978286792.html

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, жкх, ростов-на-дону, алексей логвиненко, тсж