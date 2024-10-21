https://ria.ru/20241021/podkljuchenie-1979176107.html
Подключение к теплу в Ростове-на-Дону завершится до конца недели
Подключение к теплу в Ростове-на-Дону завершится до конца недели - РИА Новости, 21.10.2024
Подключение к теплу в Ростове-на-Дону завершится до конца недели
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил журналистам, что поручил завершить подключение к теплу всех потребителей в городе до конца... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T18:37
2024-10-21T18:37
2024-10-21T18:37
общество
жкх
ростов-на-дону
алексей логвиненко
тсж
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 окт - РИА Новости. Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил журналистам, что поручил завершить подключение к теплу всех потребителей в городе до конца текущей недели. "Поставил задачу подключить всех потребителей до конца недели", - сказал он, заслушав доклады служб о ходе запуска тепла в городе. Глава администрации Ростова-на-Дону отметил, что процесс подключения потребителей идет в штатном режиме. Отопление уже есть во всех городских учреждениях социальной сферы, в том числе в школах, детских садиках, учреждения допобразования, учреждения культуры, спорта, соцзащиты. Кроме того, тепло дали в 90 процентов многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением. Техническую возможность подачи тепла в жилищный фонд город обеспечил с 15 октября. Управляющие компании, ТСЖ и ЖСК по согласованию с жителями начали подключение своих домов к теплу. На регулировку внутридомовых систем отводится до двух недель. На период запуска тепла ресурсниками организовано круглосуточное дежурство персонала и горячие линии для оперативной работы с населением.
https://ria.ru/20241020/derevya-1978969589.html
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общество, жкх, ростов-на-дону, алексей логвиненко, тсж
Общество, ЖКХ, Ростов-на-Дону, Алексей Логвиненко, ТСЖ
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 окт - РИА Новости. Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил журналистам, что поручил завершить подключение к теплу всех потребителей в городе до конца текущей недели.
"Поставил задачу подключить всех потребителей до конца недели", - сказал он, заслушав доклады служб о ходе запуска тепла в городе.
Глава администрации Ростова-на-Дону отметил, что процесс подключения потребителей идет в штатном режиме. Отопление уже есть во всех городских учреждениях социальной сферы, в том числе в школах, детских садиках, учреждения допобразования, учреждения культуры, спорта, соцзащиты.
Кроме того, тепло дали в 90 процентов многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением.
Техническую возможность подачи тепла в жилищный фонд город обеспечил с 15 октября. Управляющие компании, ТСЖ
и ЖСК по согласованию с жителями начали подключение своих домов к теплу.
На регулировку внутридомовых систем отводится до двух недель. На период запуска тепла ресурсниками организовано круглосуточное дежурство персонала и горячие линии для оперативной работы с населением.