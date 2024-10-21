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В Нижнем Новгороде двое безработных мужчин украли 100 пачек пельменей - РИА Новости, 21.10.2024
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19:41 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/pelmeni-1979189699.html
В Нижнем Новгороде двое безработных мужчин украли 100 пачек пельменей
В Нижнем Новгороде двое безработных мужчин украли 100 пачек пельменей - РИА Новости, 21.10.2024
В Нижнем Новгороде двое безработных мужчин украли 100 пачек пельменей
Двое безработных мужчин в Нижнем Новгороде украли 100 пачек пельменей и аппарат для уборки из цеха по изготовлению мясных полуфабрикатов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T19:41
2024-10-21T19:41
происшествия
нижний новгород
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 окт - РИА Новости. Двое безработных мужчин в Нижнем Новгороде украли 100 пачек пельменей и аппарат для уборки из цеха по изготовлению мясных полуфабрикатов, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Заявление о краже поступило в полицию от сотрудника предприятия. "Полицейские установили, что двое мужчин, отжав пластиковое окно, проникли в помещение цеха и похитили 100 пачек пельменей общей стоимостью 30 тысяч рублей и аппарат высокого давления для уборки и очистки за 10 тысяч рублей", - говорится в сообщении. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали граждан, подозреваемых в краже. Ими оказались неработающие 41-летний и 38-летний жители Нижнего Новгорода. Мужчины заявили, что похищенные полуфабрикаты они выбросили, а устройство для мойки продали неизвестному. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). На время предварительного расследования злоумышленникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
https://ria.ru/20241001/yakutsk-1975758188.html
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происшествия, нижний новгород, россия
Происшествия, Нижний Новгород, Россия
В Нижнем Новгороде двое безработных мужчин украли 100 пачек пельменей

В Нижнем Новгороде двое безработных украли 100 пачек пельменей и выбросили их

© Pixabay / islandworksПельмени
Пельмени - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© Pixabay / islandworks
Пельмени. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 окт - РИА Новости. Двое безработных мужчин в Нижнем Новгороде украли 100 пачек пельменей и аппарат для уборки из цеха по изготовлению мясных полуфабрикатов, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Заявление о краже поступило в полицию от сотрудника предприятия.
Капуста - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
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"Полицейские установили, что двое мужчин, отжав пластиковое окно, проникли в помещение цеха и похитили 100 пачек пельменей общей стоимостью 30 тысяч рублей и аппарат высокого давления для уборки и очистки за 10 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали граждан, подозреваемых в краже. Ими оказались неработающие 41-летний и 38-летний жители Нижнего Новгорода.
Мужчины заявили, что похищенные полуфабрикаты они выбросили, а устройство для мойки продали неизвестному.
Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). На время предварительного расследования злоумышленникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Полиция - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
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