https://ria.ru/20241021/pelmeni-1979189699.html
В Нижнем Новгороде двое безработных мужчин украли 100 пачек пельменей
В Нижнем Новгороде двое безработных мужчин украли 100 пачек пельменей - РИА Новости, 21.10.2024
В Нижнем Новгороде двое безработных мужчин украли 100 пачек пельменей
Двое безработных мужчин в Нижнем Новгороде украли 100 пачек пельменей и аппарат для уборки из цеха по изготовлению мясных полуфабрикатов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T19:41
2024-10-21T19:41
2024-10-21T19:41
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 окт - РИА Новости. Двое безработных мужчин в Нижнем Новгороде украли 100 пачек пельменей и аппарат для уборки из цеха по изготовлению мясных полуфабрикатов, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Заявление о краже поступило в полицию от сотрудника предприятия. "Полицейские установили, что двое мужчин, отжав пластиковое окно, проникли в помещение цеха и похитили 100 пачек пельменей общей стоимостью 30 тысяч рублей и аппарат высокого давления для уборки и очистки за 10 тысяч рублей", - говорится в сообщении. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали граждан, подозреваемых в краже. Ими оказались неработающие 41-летний и 38-летний жители Нижнего Новгорода. Мужчины заявили, что похищенные полуфабрикаты они выбросили, а устройство для мойки продали неизвестному. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). На время предварительного расследования злоумышленникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
https://ria.ru/20241001/yakutsk-1975758188.html
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происшествия, нижний новгород, россия
Происшествия, Нижний Новгород, Россия
В Нижнем Новгороде двое безработных мужчин украли 100 пачек пельменей
В Нижнем Новгороде двое безработных украли 100 пачек пельменей и выбросили их
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 окт - РИА Новости.
Двое безработных мужчин в Нижнем Новгороде украли 100 пачек пельменей и аппарат для уборки из цеха по изготовлению мясных полуфабрикатов, сообщает пресс-служба регионального управления МВД
.
Заявление о краже поступило в полицию от сотрудника предприятия.
"Полицейские установили, что двое мужчин, отжав пластиковое окно, проникли в помещение цеха и похитили 100 пачек пельменей общей стоимостью 30 тысяч рублей и аппарат высокого давления для уборки и очистки за 10 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали граждан, подозреваемых в краже. Ими оказались неработающие 41-летний и 38-летний жители Нижнего Новгорода.
Мужчины заявили, что похищенные полуфабрикаты они выбросили, а устройство для мойки продали неизвестному.
Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ
(кража). На время предварительного расследования злоумышленникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.