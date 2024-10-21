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В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 21.10.2024
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотниками объявлена в Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T17:41
2024-10-21T17:41
2024-10-21T17:41
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
россия
безопасность
вооруженные силы украины
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КУРСК, 21 окт - РИА Новости. Опасность атаки беспилотниками объявлена в Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Алексей Смирнов. "Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - сообщил Смирнов.
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курская область, алексей смирнов (политик) , россия, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Губернатор Смирнов: в Курской области объявлена опасность атаки БПЛА