https://ria.ru/20241021/opasnost-1979162607.html

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 21.10.2024

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотниками объявлена в Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T17:41

2024-10-21T17:41

2024-10-21T17:41

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

россия

безопасность

вооруженные силы украины

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КУРСК, 21 окт - РИА Новости. Опасность атаки беспилотниками объявлена в Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Алексей Смирнов. "Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - сообщил Смирнов.

https://ria.ru/20241021/vsu-1979147685.html

курская область

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курская область, алексей смирнов (политик) , россия, безопасность, вооруженные силы украины